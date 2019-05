Na zabaven način pokazala, kakšne težave pri vadbi spremljajo dekleta z oblinami

31-letna Ashley Graham, ki velja za eno najbolj prepoznavnih manekenk močnejše postave, je zaslovela prav zaradi svojih bujnih oblin, ki se jih na začetku svoje modne kariere, kljub do tedaj sprejemljivim telesnim meram v modni industriji, ni bala izpostaviti. S tem, ko je postala ena prvih žensk, ki so s poziranjem v kopalkah in spodnjem perilu opozorile, da so vse ženske lepe in da se mora vsaka pripadnica ženskega spola počutiti dobro v lastnem telesu, so se začeli dogajati tudi vidni preobrati v modni industriji.