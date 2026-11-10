Na zabavi igralca Jamieja Foxxa zabodli gosta

Tradicionalna zabava v počastitev noči čarovnic, ki je minulo soboto potekala na obsežnem posestvu priznanega ameriškega igralca Jamieja Foxxa v Kaliforniji, se je končala z velikim incidentom. Po poročanju ameriških medijev je med dogodkom prišlo do nasilnega obračuna, v katerem je bil eden izmed udeležencev z nožem zaboden v predel vratu. Na kraj dogodka so nemudoma prispele reševalne ekipe, ki so poškodovanemu moškemu nudile prvo pomoč. Po navedbah virov naj bi šlo za površinsko poškodbo, ki ni ogrožala življenja žrtve.

Jamie Foxx FOTO: Profimedia

Videoposnetki, ki jih je pridobil TMZ, razkrivajo precej kaotične razmere, ki so sledile incidentu. Potem ko so organi pregona prekinili zabavo, se je pred igralčevim posestvom zbrala ogromna množica ljudi, ki je morala zapustiti prizorišče. Na posnetkih je mogoče videti več vklenjenih moških, nad katerimi so bdeli policisti, enega od pridržanih pa so odpeljali, medtem ko je slednji vpil, da bo vložil tožbo. Neposlušni gostje so povzročali sive lase tudi varnostnikom, ki so morali rjoveti na množico, da se je umaknila s ceste in omogočila prost prehod tamkajšnjemu prometu.

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Jamie Foxx in organizatorji zabave domnevnega incidenta sicer na družbenih omrežjih niso komentirali. Zvezdnik je delil utrinke z dogodka, med drugim tudi nastop raperja OhGeesyja. Ob tem je pohvalil svojo 18-letno hčerko Anelise, s katero letno prirejata zabavo, imenovano SKVLK Fest, in oznanil, da se bo ta odvila tudi prihodnje leto.

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To sicer ni prvič, da je zvezdnikova zabava za noč čarovnic doživela dramatičen preobrat. Že na lanskoletnem dogodku je zvezdnik filma Django brez okovov javno izrazil ogorčenje nad obnašanjem gostov, potem ko je nekdo iz množice vrgel predmet proti odru med nastopom raperke GloRilla. Vidno razburjeni igralec je takrat prijel za mikrofon in zbranim namenil nekaj ostrih besed: "Zakaj bi nekdo vrgel nekaj na oder, človek? Zakaj? To je brezplačno. Ne zaslužite si tega, brat," je po poročanju Page Six tedaj dejal Foxx, ki je bil nad občinstvom močno razočaran.