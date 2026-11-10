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Na zabavi igralca Jamieja Foxxa zabodli gosta

Los Angeles, 10. 11. 2026 08.53 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Jamie Foxx

Tradicionalna zabava ob noči čarovnic na posestvu ameriškega igralca Jamieja Foxxa v Kaliforniji se je zaključila z incidentom. Festival, ki ga zvezdnik organizira skupaj s svojo hčerko in je namenjen izključno povabljenim gostom, je tudi letos privabil več tisoč obiskovalcev, ki so se v najrazličnejših maskah prepustili prazničnemu vzdušju, vse dokler jih ni domov pregnala policija.

Tradicionalna zabava v počastitev noči čarovnic, ki je minulo soboto potekala na obsežnem posestvu priznanega ameriškega igralca Jamieja Foxxa v Kaliforniji, se je končala z velikim incidentom. Po poročanju ameriških medijev je med dogodkom prišlo do nasilnega obračuna, v katerem je bil eden izmed udeležencev z nožem zaboden v predel vratu. Na kraj dogodka so nemudoma prispele reševalne ekipe, ki so poškodovanemu moškemu nudile prvo pomoč. Po navedbah virov naj bi šlo za površinsko poškodbo, ki ni ogrožala življenja žrtve.

Jamie Foxx
Jamie Foxx
FOTO: Profimedia

Videoposnetki, ki jih je pridobil TMZ, razkrivajo precej kaotične razmere, ki so sledile incidentu. Potem ko so organi pregona prekinili zabavo, se je pred igralčevim posestvom zbrala ogromna množica ljudi, ki je morala zapustiti prizorišče. Na posnetkih je mogoče videti več vklenjenih moških, nad katerimi so bdeli policisti, enega od pridržanih pa so odpeljali, medtem ko je slednji vpil, da bo vložil tožbo. Neposlušni gostje so povzročali sive lase tudi varnostnikom, ki so morali rjoveti na množico, da se je umaknila s ceste in omogočila prost prehod tamkajšnjemu prometu.

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Jamie Foxx in organizatorji zabave domnevnega incidenta sicer na družbenih omrežjih niso komentirali. Zvezdnik je delil utrinke z dogodka, med drugim tudi nastop raperja OhGeesyja. Ob tem je pohvalil svojo 18-letno hčerko Anelise, s katero letno prirejata zabavo, imenovano SKVLK Fest, in oznanil, da se bo ta odvila tudi prihodnje leto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To sicer ni prvič, da je zvezdnikova zabava za noč čarovnic doživela dramatičen preobrat. Že na lanskoletnem dogodku je zvezdnik filma Django brez okovov javno izrazil ogorčenje nad obnašanjem gostov, potem ko je nekdo iz množice vrgel predmet proti odru med nastopom raperke GloRilla. Vidno razburjeni igralec je takrat prijel za mikrofon in zbranim namenil nekaj ostrih besed: "Zakaj bi nekdo vrgel nekaj na oder, človek? Zakaj? To je brezplačno. Ne zaslužite si tega, brat," je po poročanju Page Six tedaj dejal Foxx, ki je bil nad občinstvom močno razočaran.

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58-letni komik in igralec pa v zasebnem življenju trenutno uživa v nekoliko mirnejšem obdobju, ki ga je pred kratkim še dodatno polepšalo rojstvo njegovega tretjega otroka, prvega s sedanjo partnerko, 31-letno Alyce Huckstepp. Ponosni očka ima iz preteklih razmerij že dve odrasli hčerki, 32-letno Corinne, ki se mu je rodila v zvezi z nekdanjo partnerko Connie Kline, ter prej omenjeno Anelise, ki jo ima z nekdanjo partnerko Kristin Grannis.

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Jamie Foxx napad z nožem zabava noč čarovnic policija

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