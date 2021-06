Na zabavi raperja Diddyja ogenj zajel plesalko

Zabavo pa si bo zagotovo najboj zapomnila plesalka, katere oprava se je vnela in zgorela kar na njenem telesu. "Tam so bile tudi plesalke, oblečene pa so bile v krila iz peres. Ena, ki je plesala na mizi, se je sklonila, njeno krilo pa se dotaknilo goreče sveče. Od bleke ni ostalo nič, razen vrvic. Bila je čisto panična," je dejal nek očividec.

"Vse skupaj sem poskušal posneti s telefonom, ampak se je zgodilo tako hitro, da je ogenj bil pogašen, še preden sem lahko pritisnil tipko za snemanje. Posnel sem samo dim," je še dodal vir, ki je bil na zabavi.

To pa ni bil prvi pripetljaj, ki se je zgodil na eni izmed Diddyjevih zabav. Leta 2010 se je nesreča z ognjem pripetila neki manekenki, ki so se ji-prav tako ob dotiku s svečo-vneli lasje. Ob tem dogodku so bili na kraj poklicani tudi gasilci. Manekenka je svojo glavo preveč približala sveči, med tem, ko se je namakala v vroči kopeli. Manekenka je kričala in glavo potopila v vodo, na pomoč pa sta ji priskočila tudi komikKevin Hart in raper Fabolous.