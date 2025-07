Na zadnjem koncertu Ozzyja Osbourna se je zaročila njegova hči

Na predvidoma zadnjem koncertu Ozzyja Osbourna se je zaročila njegova hči Kelly Osbourne . Za roko jo je prosil njen srčni izbranec Sid Wilson . Bodoča nevesta je prisrčen videoposnetek zaroke delila na družbenem omrežju, kjer je v trenutku prejela ogromno všečkov in čestitk. "Kelly, veš, da te ljubim bolj kot karkoli na svetu," ji je dejal znani DJ. 76-letni Osbourne je nato bodočega zeta prekinil in dejal: "Je*i se, ne boš se poročil z mojo hčerko."

Iz sobe se je razlegel smeh, močno sta se smejali tudi 40-letna Kelly in njena mama Sharon Osbourne, ki je sedela poleg moža. "Nič me ne bi osrečilo bolj, kot če bi preostanek življenja preživel s tabo," je nadaljeval 48-letni Wilson in dodal: "Torej, Kelly, pred družino in vsemi našimi prijatelji, se boš poročila z mano?" Kelly je nato šokirano pogledala po sobi in prikimala. "Da," je izrekla, preden ji je bodoči soprog nataknil prstan in jo objel.