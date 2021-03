Na zadnjo pot pospremili legendarnega nogometaša Zlatka Cica Kranjčarja

V 65. letu starosti je po dolgotrajnem boju z boleznijo pred dnevi umrl nekdanji nogometaš in trener zagrebškega Dinama ter nekdanji hrvaški selektor Zlatko Cico Kranjčar. Za seboj je pustil ženoElviro, hčerko Lano, sina Nika in vso družino Dinama.

Na današnji žalni slovesnosti zaprtega tipa v zagrebškem hotelu Westin je po poročanju hrvaških medijev vsa dvorana jokala, ko je Niko Kranjčar s solzami v očeh prebiral ganljivo pismo očetu. Na zadnjo pot so ga pospremila številna imena iz sveta nogometa, pa tudi navijači, ki so prišli v dresih Dinama in z navijaškim šalom okrog vratu. Ti seveda niso pozabili na mnoge odigrane tekme in zadetke za "modri" klub. Med pogrebom je začelo deževati in lahko bi rekli, da je za pokojnim Cicem jokalo tudi nebo.

Takoj za tem, ko so njegovo krsto položili v vozilo, ki je bilo namenjeno na pokopališče, so se mu poklonili s pesmijo 'Dobro mi došel, prijatel'. Poleg duhovnika je spregovorila tudi pokojnikova hči Lana Kranjčar

"Oče, hvala tebi in mami, ker sta nas naučila, kaj je ljubezen. Hvala za vrednote, ki sta nam jih vcepila in jih zdaj prenašamo svojim družinam. Hvala, ker sta mi pokazala, kaj pomeni živeti polno življenje z radostjo in srečo–da se ne obremenjujemo z ovirami, ampak jih preskočimo. Ti si simbol generacije mesta, a zame si moj oče, mojim otrokom dedek. Vedi, da bom v srcu vedno nosila skupno ljubezen, moč in vero. Niti v najtežjih trenutkih nisi izgubil nasmeha in tudi tudi mi ga ne bomo. Neskončno te ljubim, " je dejala hči Cica Kranjčarja.

Na Mirogoju je bilo približno tisoč ljudi, Zlatko Kranjčar pa je bil pokopan v Aleji velikanov. Grobu so se lahko približali le najožji družinski člani, prijatelji in njegovi nekdanji soigralci.

Poleg družine, žene Elvire in sina Nika, so se žalne slovesnosti udeležili nogometaš Josip Joe Šimunić, nogometaš Dario Šimić in njegova žena, teniška igralka Jelena Šimić, nekdanji selektor hrvaške reprezentance Ante Čačić, nekdanji soigralec Marko Mlinarić, politik Branko Mikša, selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić ter predsednik Dinama Mirko Barišić z ženoBožico.

Od njega so se poslovili tudi nogometaši, ki jih je treniral: Igor Bišćan, Silvio Marićin Mihael Mikić, ki je prišel v spremstvu svoje žene, manekenke Ljupke Gojić. Manjkal pa ni niti igralecFilip Juričić, ki se ga pri nas mnogi spominjajo po vlogi postavnega Dinka iz priljubljene hrvaške nadaljevankeLarina izbira.