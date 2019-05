Na zajtrku z Rebeko Dremelj so marsikomu v oči stopile solze

V središču Ljubljane smo se v dopoldanskih urah v prijetnem vzdušju udeležili zajtrka z Rebeko Dremelj, na katerem je med drugim predstavila svojo novo skladbo s pomembnim in močnim sporočilom. Sporočilom, ob katerem so marsikomu v oči stopile solze.

Še verjamem. Tako se glasi naslov nove skladbe Rebeke Dremelj, ki smo jo lahko prvič slišali v prijetnem vzdušju lokala v središču Ljubljane, kjer smo se v dopoldanskih urah udeležili prijetnega druženja z nekdanjo slovensko misico in danes uspešno poslovno žensko, blogerko, influencerko in glasbenico.

Skladba Še verjamem nosi tako po svojem naslovu kot besedilu in prizorih v videospotu izjemno močno sporočilo. Še verjamem pomeni, da se lahko po vsakem padcu poberemo, da se lahko ne glede na življenjske okoliščine in naše zmogljivosti vedno potrudimo biti najboljši. Tako lahko v spotu vidimo olimpijskega plavalca z zgolj enim udom, uspešno umetnico in slikarko brez prstov na rokah in profesionalno plesalko na invalidskem vozičku. Oni so verjeli in še vedno verjamejo in njim je uspelo.

FOTO: Miro Majcen

''V svetu čedalje večjega vpliva družbenih omrežij, Instagrama, fotografij in videza sem želela ustvariti nekaj, s čimer bi bila dober zgled svojima hčerkama. Vprašala sem se, kakšno sporočilo želim poslati njima, ki odraščata .... '' Tako je med drugim o svoji pesmi, v govoru, ki je ganil in na oči mnogih prisotnih privabil solze, povedala Rebeka. ''Mislim, da sem tudi sama ob pogledu na človeka, ki je brez udov lahko osvojil olimpijsko kolajno, na žensko, ki brez prstov ustvarja umetnine in žensko, ki pleše, ne da bi lahko hodila, tudi sama dobila izjemno močno brco v rit. Že po naravi sem človek, ki nikoli ne odneha, to pa mi je dalo še en motiv več, da se zavedam, kaj vse mi je dano in zakaj se v življenju ne smem predati.''

Rebeka Dremelj predstavila novo skladbo Še verjamem FOTO: Miro Majcen