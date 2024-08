Na zaključni slovesnosti OI bosta nastopila Billie Eilish in Snoop Dogg

Na zaključni slovesnosti pariških olimpijskih iger bo nastopilo več zvezdnikov, po poročanju tujih medijev tudi glasbenica Billie Eilish , raper Snoop Dogg in zasedba Red Hot Chili Peppers . Tako bo francoska prestolnica štafeto uradno predala Los Angelesu, ki bo igre gostil čez štiri leta. Nastopila bo tudi pevka H.E.R.

"To je največji trenutek v dosedanji zgodovini LA28, saj olimpijska zastava potuje iz Pariza v Los Angeles," je v izjavi dejala vodilna projekta losangeleških iger leta 2028 (LA28) Casey Wasserman."Navdušeni smo, da z lokalnimi izvajalci predstavljamo najboljše iz Los Angelesa ter smo hvaležni Billie, H.E.R., zasedbi Red Hot Chili Peppers in Snoopu za njihovo sodelovanje pri neverjetni predstavi za svetovno občinstvo, ki bo oboževalcem dala okusiti, kaj pričakovati leta 2028."

Spomnimo, otvoritveno slovesnost sta zaznamovala nastop Lady Gaga in velika vrnitev Celine Dion, ki se v zadnjem času sooča z zdravstvenimi težavami. Los Angeles bo sicer že tretjič gostil olimpijske igre, športniki so se tam merili že leta 1984 in 1932. Mesto pa bo leta 2028 prvič gostilo paraolimpijske igre.