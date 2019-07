Modne revije znamke Victoria's Secret letos morda ne bo

Modne revije za znamko spodnjega perila Victoria's Secret prirejajo že od leta 1995, kjer so se vsako leto zbrale najbolj znane manekenke s celega sveta, kot so Kendall Jenner, Adriana Lima, Naomi Campbell, Tyra Banks, Bella in Gigi Hadid ter mnoge druge. Vedno so bile oblečene v ekstravagantno spodnje perilo, na hrbtih pa so nosile krila, zato so bile dolgonoge lepotice poimenovane kar Victoriini angelčki. Na modnih brveh so ob njih nastopili tudi nekateri najbolj znani glasbeniki, kot so Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna ... Zdaj pa naj bi bila ta najbolj gledana modna revija odpovedana.