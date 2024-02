Na znamenitem plesu dunajske opere tudi zakonca Janša

Že 66. tradicionalni operni ples na Dunaju je znova postregel z eminentnimi gosti in glamurjem. Letos je kot častna gostja v družbi avstrijskega milijarderja Richarda Lugnerja prišla Priscilla Presley, nekdanja žena Elvisa Presleyja. Zbrane je navdušila tako z gracioznostjo kot tudi elegantnimi plesnimi gibi ob zvokih dunajskega valčka. Med povabljeni na dogodku pa sta bila tudi nekdanji premier Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša.

OGLAS

Tradicionalni ples dunajske operne hiše je v četrtek znova združil eminentne goste in glamur ter eleganco. Kot vsako leto je bila najbolj pomembna znana osebnost spremljevalka avstrijskega milijarderja Richarda Lugnerja. Častna gostja je bila letos ena in edina Priscilla Presley, nekdanja žena Elvisa Presleyja, ki je na dogodku blestela.

Častna gostja je bila letos ena in edina Priscilla Presley. FOTO: Profimedia icon-expand

78-letnica je v dvorano prišla v spremstvu avstrijskega milijarderja, njena dolga obleka z bleščicami in črno pentljo pa se je lesketala v soju luči. Zbrane je navdušila že samo s svojo pojavo, pozneje pa tudi z elegantnimi plesnimi gibi ob zvokih znamenitega dunajskega valčka. Njun valček ni bil le ples, temveč simbol odpornosti, naklon preteklosti in objem prihodnosti, saj se je dogodek, vedno pol glamurja in elegance, letos poklonil trajni zapuščini in neukrotljivemu duhu gostov. Obisk zvezdnice pri naših severnih sosedih se je zgodil le nekaj dni po tem, ko se je ob obletnici smrti čustevno spominjala svoje pokojne hčerke Lise Marie Presley, ki je umrla 12. januarja 2023.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia















Tradicionalni ples dunajske operne hiše je v četrtek ponovno združil eminentne goste in glamur ter eleganco. icon-picture-layer-2 1 / 9

91-letni Lugner, znan po tem, da na ples vabi svetovno znane zvezdnike, je po poročanju tujih medijev dolgo časa hrepenel po plesu z zvezdnico, zdaj pa se mu je želja izpolnila. V preteklih letih so bile njegove spremljevalke med drugim Goldie Hawn, Jane Fonda in Kim Kardashian. Prva slednja je leta 2014 zaradi predčasnega odhoda z dogodka in zavrnitve plesa z glavnim akterjem polnila naslovnice, pozneje pa trdila, da je na plesu doživela rasno obarvan incident.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke