Načečkan avtoportret Kurta Cobaina na dražbi prodan za 232 tisoč evrov

Kurt Cobain je svojo podobo načečkal na papir s črnim pisalom v času koncertiranja na turneji Nevermind, ki je oboževalce navduševala leta 1992. Frontman Nirvane se je narisal v slogu karikature, v zgornjem kotu lista je izpisan logotip singapurskega glasbenega centra TNT, ob šaljivi podobi pa je zabeleženo: ''Kurdt Kobain, rokerski zvezdnik.'' Zraven je še opomba, da ne zna igrati kitare in da mu za to niti ni mar. Poznavalci so si enotni, da je svoje ime namenoma napisal narobe.