Khloe zaradi varuške prejela negativen komentar, a ni ostala tiho

Resničnostna zvezdnica Khloe Kardashian in mama enoletne deklice True Thompson je postala tarča negativnega komentarja, potem, ko so njeni sledilci in oboževalci na številnih fotografijah v ozadju zagledali varuško, ki pazi na njeno hčerko. Khloe, ki je znana po svoji neposrednosti, ni ostala tiho.

Khloe Kardashian, ki je zaslovela v resničnostni oddaji Kardashianovi, je že več kot leto dni posvečena mama svoji enoletni hčerki True Thompson, ki jo je dobila v odmevnem razmerju s košarkarjem Tristanom Thompsonom.

Potem, ko jo je slednji prevaral, je zvezdnica sprejela odločitev, da bo svojo pot nadaljevala brez njega (čeprav si je srčno želela, da bi njena hči odraščala tako ob mami kot ob očetu). Kljub temu, da je na svojem Instagramu redno delila fotografije svoje edinke in javnosti večkrat dala vedeti, da je hčerka tista, ki ji vliva voljo in pozitiven odnos do življenja, ne gre spregledati, da govorimo o članici ene najbolj prepoznavnih 'resničnostnih' družin na svetu, ki je svoj sloves med drugim zgradila na podlagi atraktivnega videza in spremljanja oziroma celo postavljanja najnovejših modnih smernic.

Skrb za popoln videz pa vsekakor terja veliko časa in posvečenosti sleherne posameznice iz klana Kardashian – tudi mamice Khloe.

Khloe Kardashian FOTO: Profimedia

Slednja nikoli ni izpostavila, da ima pri vzgoji svojega otroka tudi pomoč: dodaten par rok oziroma varuško, ki jo spremlja vsak dan, tudi pri najbolj vsakdanjih opravilih. To so opazili Khloeini oboževalci, med katerimi je ena izmed komentatork zapisala: ''Khloe se obnaša, kot da ne more nikamor brez varuške .... Varuška je na vsaki fotografiji ... Otroka bi lahko poskusila vzgajati sama, saj vse to počnemo! Kakšna šala, brez varuške ne more niti na zabavo, v market ali na kosilo. Kaj za vraga?!''

Čeprav Khloe pod svojimi objavami na dan prejme več sto komentarjev, je a očitno pritegnil njeno pozornost, saj je v svojem neposrednem stilu 'vrnila žogico' z besedami: ''Lahko se odpravim kamorkoli in s komerkoli si želim. Vsakogar, ki se nahaja v moji hiši, obravnavam kot družinskega člana. Vsi se radi odpravljamo na lepe in zabavne lokacije in ena takšnih je tudi podeželski market, kjer ustvarjamo skupne spomine. Želim vam lep in blagoslovljen dan! Upam, da ste prijazni do tistih, ki so prijazni do vas. Upam tudi, da ste prijazni do tistih, ki do vas niso, saj takšni še bolj potrebujejo vašo prijaznost.''