Nad porazom Anglije razočaran tudi Mick Jagger, njegova reakcija nasmejala splet

Tik pred finalom svetovnega prvenstva v nogometu so se od naslova zmagovalca morali posloviti Angleži. V Atlanti je tekmo z Argentino spremljalo tudi nekaj zvezdniških obrazov, med katerimi je bil tudi pevec zasedbe The Rolling Stones, Mick Jagger. 82-letnikova reakcija ob porazu angleške izbrane vrste je kmalu po tekmi zaokrožila po družbenih omrežjih in postala nov meme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Jagger je tekmo spremljal v živo s tribun, pred samim začetkom pa so ga ujeli v objektive, ko je dobro razpoložen pel ob pesmi Sweet Caroline, ki je v zadnjih letih postala nepogrešljiv del navijaškega vzdušja na tekmah angleške reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pevčevo razpoloženje se je slabšalo skupaj z rezultatom njegovega moštva, ob koncu tekme pa so ga posneli, kako razočarano zmajuje z glavo. Njegova reakcija na poraz je kmalu postala viralna, z njo pa so se na družbenih omrežjih poistovetili številni uporabniki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke