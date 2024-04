Nad Ryanom Goslingom in Emily Blunt navdušena tudi Taylor: To je bilo vse

"All Too Well (različica Ryana in Emily). Opazujte me, kako bom po nesreči to različico pela na turneji," se je na spletu pošalila Taylor Swift in pohvalila igralca Ryana Goslinga in Emily Blunt: "Ta monolog je bil vse." Zapisu je dodala emotikone srca in aplavza. Spomnimo, zvezdnika, ki sta v preteklem letu zaigrala v filmskih uspešnicah Barbie in Oppenheimer, sta se v prilagojeni različici pesmi All Too Well spominjala fenomena Barbenheimer.