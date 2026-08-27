Nadiya Bychkova 37. rojstni dan praznovala na jugu Francije

Nadiya Bychkova je dopolnila 37 let, svoj rojstni dan pa je, sodeč po objavi na družbenem omrežju, praznovala na jugu Francije. Plesalka je na Instagramu objavila galerijo fotografij, s katerimi je pokazala nekaj utrinkov praznovanja, druženja z najbližjimi in brezskrbnih trenutkov ob morju. "Poglavje 37. Nekoliko starejša, nekoliko modrejša in veliko bolj hvaležna," je zapisala ob fotografijah. Ob rojstnem dnevu se je ozrla tudi na svojo dosedanjo življenjsko pot: "Hvaležna sem za življenje, ki sem ga živela, za lekcije, ki sem se jih naučila, za ljudi, ki jih imam rada, in za vse čudovite stvari, ki še čakajo, da se zgodijo." Novo življenjsko poglavje začenja optimistično in z mislijo na prihodnost. "V to poglavje vstopam z odprtim srcem, mirnimi mislimi in tihim vznemirjenjem ob vsem, kar še prihaja," je nadaljevala.

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Fotografije razkrivajo, da je praznovanje združila s počitniškimi trenutki na francoski obali. Pozirala je ob morju, rojstnodnevne svečke upihnila ob torti, se zabavala na vrtiljaku in čas preživljala v družbi prijateljev. Del praznovanja je bila tudi njena hčerka Mila, s katero sta se med drugim podali na vožnjo z vodnim skuterjem, na eni od fotografij pa ji deklica daje poljub na lice. Poseben večer sta sklenili ob morju, kjer sta skupaj opazovali ognjemet.