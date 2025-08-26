Svetli način
Tuja scena

Nadiya Bychkova in Alexandra Burke skupaj praznovali rojstna dneva

London, 26. 08. 2025 13.08 | Posodobljeno pred 1 uro

Plesalka Nadiya Bychkova je ob svojem 36. rojstnem dnevu priredila zabavo skupaj s prijateljico Alexandro Burke, ki je praznovala 37. rojstni dan. Plesalka je utrinke z zabave, ki je potekala v družbi najdražjih, delila na Instagramu ter v zapisu poudarila pomen njunega prijateljstva.

Plesalka Nadiya Bychkova je praznovala 36. rojstni dan. Zabavo je priredila skupaj z dobro prijateljico, pevko Alexandro Burke, ki je rojstni dan praznovala dan za plesalko in dopolnila 37 let."Sploh ne vem, kje naj začnem," je zapisala plesalka, ki je s sledilci delila galerijo fotografij z zabave, na kateri ni manjkalo balonov, rojstnodnevne torte, družinskih članov in žlahtne kapljice.

"Kako čudovit večer praznovanja najinih rojstnih dnevov. Tako sem hvaležna za najino prijateljstvo, ki mi pomeni vse na tem svetu," je nadaljevala Nadiya in poudarila, kako veliko ji pomeni, ko vidi, kako se njena hčerka igra z dvema Alexandrinima otrokoma.

Plesalka se je v zapisu na družbenem omrežju Instagram pošalila tudi na račun svoje mame. "Eden najbolj prisrčnih trenutkov je bil pogovor med mojo mamo in tvojo družino, četudi mama pravzaprav ne zna dobro govoriti angleško," je šaljivo zapisala, preden je prijateljici zaželela lepe želje. "Vse najboljše, sestra, tako zelo te imam rada. Na še veliko skupnih čudovitih trenutkov, kot je bil ta," je zaključila in se vsem zahvalila za lepe rojstnodnevne želje.

