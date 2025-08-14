Nadiya Bychkova med plesom hudo padla: odpeljali so jo reševalci

Zvezdnica britanske oddaje Strictly Come Dancing , Nadiya Bychkova , je prekinila molk o svojem stanju po grozljivem padcu. 35-letna plesalka je namreč med vadbo v severnem Londonu padla na hrbet in bila zaradi tega nemudoma odpeljana v bolnišnico.

Nadiya je na Instagramu delila fotografijo iz bolnišnice, na kateri je oboževalce obvestila o svoji poškodbi in razkrila, ali bo kmalu spet lahko plesala. "No ... kje naj začnem? Kakšnih 24 ur! Najlepša hvala za vsa sporočila, ljubezen in podporo. Samo želela sem, da veste, da sem v redu," je dejala in dodala: "Včeraj sem na treningu padla in pristala na hrbtu. Nekaj časa sem bila res zaskrbljena in zelo sem hvaležna družini in zdravstveni ekipi Strictly, ki so resnično poskrbeli zame."

Njen padec je močno prestrašil vse prisotne."Videti je bilo precej grdo in nihče ni tvegal. Ekipa oddaje je stekla v akcijo in odnesli so jo na nosilih," je vir blizu nje povedal za Mirror.