Nadiya Bychkova ni več del britanskega šova: je res prestara?

Britanski mediji poročajo o udarni novici iz šova Strictly Come Dancing. Odgovorni so se namreč odločili, da se poslovijo od nekaj profesionalnih plesalcev. Glavni razlog naj bi bila njihova starost. Med tistimi, ki so prestari za britansko različico šova Zvezde plešejo, pa naj bi bila tudi Nadiya Bychkova.

Ukrajinsko-slovenska plesalka je bila del šova osem let, s svojimi komaj 36 leti pa je zdaj, po poročanju tujih medijev, prestara, da bi še plesala v oddaji. Poleg nje je enaka usoda doletela še 35-letnega Gorko Marqueza, 36-letno Lubo Mushtuk in 30-letno Michelle Tsiakkas. Anonimni vir je za tuje medije izjavil: "Njihovo odpuščanje smrdi po 'starizmu'. Poslovili se bodo od stare ekipe, da naredijo prostor novim plesalcem."

Priljubljeno plesalko naj bi novica o odpovedi močno presenetila in užalostila, a se nanjo še ni javno odzvala. Zanjo je bila oddaja njeno življenje, v njej pa je sodelovala od leta 2017. Osem let je plesala kot profesionalna plesalka, med njenimi zvezdniškimi partnerji pa so bili Davood Ghadami, s katerim je leta 2017 dosegla četrtfinale, Lee Ryan, David James, Dan Walker, Matt Goss, Tom Dean in Chris Robshaw.

Kljub vsem lepim trenutkom, so jo pogosto pestile tudi poškodbe. Leta 2025 je bila hospitalizirana zaradi poškodbe hrbta po padcu med vajami. Pred tem si je leta 2024 med skupinskim plesom zlomila tudi palec. Od odpuščene četverice je bila edina, ki je lani plesala z znano osebo, zato je bila odločitev ekipe, da jo izloči, še toliko bolj presenetljiva.

Priljubljena britanska oddaja je sicer v fazi velikih sprememb. Poleg slovesa omenjenih plesalcev, naj bi brez zvezdniškega partnerja letos ostala tudi profesionalna plesalca Neil Jones in Nancy Xu, a zanju je prostor v ekipi 'skupinskih plesalcev'. Od oddaje sta se na svojo željo poslovili tudi priljubljeni voditeljici Tess Daly in Claudia Winkleman, trenutno pa še ni znano, kdo ju bo nadomestil.

