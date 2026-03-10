Naslovnica
Tuja scena

Nadiya Bychkova ni več del britanskega šova: je res prestara?

London, 10. 03. 2026 10.01 pred 27 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
nadiya byckhova

Je Nadiya Bychkova res prestara, da bi še naprej plesala v britanski različici šova Zvezde plešejo? Priljubljena plesalka je bila del oddaje Strictly Come Dancing osem let, zdaj pa britanski mediji poročajo, da so jo odpustili. Pri njenih 36. letih naj bi bila namreč prestara, enaka usoda pa naj bi poleg nje doletela še tri druge plesalce.

Britanski mediji poročajo o udarni novici iz šova Strictly Come Dancing. Odgovorni so se namreč odločili, da se poslovijo od nekaj profesionalnih plesalcev. Glavni razlog naj bi bila njihova starost. Med tistimi, ki so prestari za britansko različico šova Zvezde plešejo, pa naj bi bila tudi Nadiya Bychkova.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ukrajinsko-slovenska plesalka je bila del šova osem let, s svojimi komaj 36 leti pa je zdaj, po poročanju tujih medijev, prestara, da bi še plesala v oddaji. Poleg nje je enaka usoda doletela še 35-letnega Gorko Marqueza, 36-letno Lubo Mushtuk in 30-letno Michelle Tsiakkas. Anonimni vir je za tuje medije izjavil: "Njihovo odpuščanje smrdi po 'starizmu'. Poslovili se bodo od stare ekipe, da naredijo prostor novim plesalcem."

Preberi še Britanci za najboljšo TV-osebnost izbrali Nadiyo Bychkovo

Priljubljeno plesalko naj bi novica o odpovedi močno presenetila in užalostila, a se nanjo še ni javno odzvala. Zanjo je bila oddaja njeno življenje, v njej pa je sodelovala od leta 2017. Osem let je plesala kot profesionalna plesalka, med njenimi zvezdniškimi partnerji pa so bili Davood Ghadami, s katerim je leta 2017 dosegla četrtfinale, Lee Ryan, David James, Dan Walker, Matt Goss, Tom Dean in Chris Robshaw.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub vsem lepim trenutkom, so jo pogosto pestile tudi poškodbe. Leta 2025 je bila hospitalizirana zaradi poškodbe hrbta po padcu med vajami. Pred tem si je leta 2024 med skupinskim plesom zlomila tudi palec. Od odpuščene četverice je bila edina, ki je lani plesala z znano osebo, zato je bila odločitev ekipe, da jo izloči, še toliko bolj presenetljiva.

Preberi še Nadiya Bychkova med plesom hudo padla: odpeljali so jo reševalci

Priljubljena britanska oddaja je sicer v fazi velikih sprememb. Poleg slovesa omenjenih plesalcev, naj bi brez zvezdniškega partnerja letos ostala tudi profesionalna plesalca Neil Jones in Nancy Xu, a zanju je prostor v ekipi 'skupinskih plesalcev'. Od oddaje sta se na svojo željo poslovili tudi priljubljeni voditeljici Tess Daly in Claudia Winkleman, trenutno pa še ni znano, kdo ju bo nadomestil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oddaja Strictly Come Dancing se je v zadnjih letih soočala tudi z več škandali. Med drugim je leta 2023 igralka Amanda Abbington obtožila profesionalnega plesalca Giovannija Perniceja nadlegovanja, kar je povzročilo Pernicejev odhod iz oddaje. Tudi zvezdnica oddaje Otok ljubezni Zara McDermott je trdila, da jo je njen partner Graziano Di Prima brcnil med treningom. Kljub plesčevemu zanikanju in opravičilu je tudi on zapustil oddajo. Še en incident je vključeval nekdanjega plesalca Wynneja Evansa, ki so ga kamere ujele, kako položi roko na pas Katye Jones. Sam je sicer izjavil, da gre za interno šalo, a se je zanjo vseeno opravičil. Kljub vsemu je bil najprej izključen iz turneje, nato pa popolnoma odpuščen s strani BBC-ja.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
strictly come dancing nadija bychkova starizem plesna oddaja bbc škandali spremembe

bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551