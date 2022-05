Nadiya Bychkova o novem izbrancu: Z njim sem zelo sproščena

"Sestajava se že nekaj mesecev," je povedala, a dodala, da trenutno nimata veliko časa, saj vadita za plesni šov. "Ampak vsak dan se bolje poznava. Prijazen je, sočuten in spravi me v smeh. Z njim sem zelo sproščena." Plesalka ukrajinskih korenin je pohvalila svojega dragega, da je "izjemen plesalec" , s katerim se na plesišču odlično ujame, tudi zaradi njegove višine. "Ni veliko plesalcev, ki so tako visoki," je dejala.

Hitro po tem, ko se je Nadiya Bychkova konec preteklega leta razšla s slovenskim nogometašem Matijo Škarabotom , s katerim ima petletno hčerko Milo , so se pojavile govorice, da je srečo v ljubezni našla pri plesalcu Kaiju Widdringtonu . Po več mesecih ugibanj je nedavno zvezo potrdila tudi sama. O novem izbrancu, s katerim sodelujeta v britanski različici Zvezde plešejo , je spregovorila za The Daily Mail .

Nadiyo in Kaija so pred kratkim po koncu šova ujeli z roko v roki.

32-letna Bychkova se je na koncu dotaknila vojne, ki trenutno poteka v Ukrajini, njeni rojstni državi. Tam še vedno živijo njen oče in stari starši. "Moje oče ne sme zapustiti države, ker je star manj kot 55 let, zato bo morda vpoklican v vojsko. Ves čas me skrbi zanj. Moja družina lahko od doma sliši eksplozije," je dejala in dodala, da babica ne želi zapustiti svojega doma, prav tako pa je prestara za potovanje. Živi v strahu, da bodo njeno hišo bombardirali: "Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo jutri."