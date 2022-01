Nadiya Bychkova po razhodu z zaročencem v družbi plesalca

The Mirror je prejel nekaj paparaco fotografij izpred enega od londonskih hotelov. Nadiya in Kai sta sicer že pred časom komentirala svoj odnos in povedala, da sta le dobra prijatelja. Kot poročajo mimoidoči pa naj bi bila plesalca v družbi en drugega izjemno sproščena. "Na začetku je bilo vse skupaj zelo dobro skrito pred javnostjo. Zdaj pa si ne moreta več pomagati," je za Mirror povedal vir in dodal: "Seveda sta skupaj. Ko sta se Kai in Nadiya srečala pred hotelom, je plavolaska Kaiju predala svoje torbe in skupaj sta se odpravila v hotel, da sta odšla v sobo. Povsem jasno je, da sta par."

Drugi vir pa je povedal, da se niti ne zdi več, da bi plesna zvezdnika svojo zvezo skrivala. "Obnašata se kot vsak drugi par, ki je sveže zaljubljen."