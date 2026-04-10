Nadiya Bychkova s hčerko Milo uživala v Saint-Tropezu

Nadiya Bychkova in njena hčerka Mila zelo radi čas preživljata skupaj. Pogosto proste trenutke izkoristita za raziskovanje sveta, nedavno pa ju je pot ponesla v Francijo. Odločili sta se namreč, da nekaj sončnih dni preživita na Azurni obali in uživata v lepotah francoske riviere.
"Razglednica iz St. Tropeza. Počasna jutra, slan zrak, njene majhne roke v mojih ... takšni trenutki, za katere si želiš, da bi trajali za vedno," je zapisala ob galeriji fotografij. Na prvi fotografiji se z deklico stiskata na plaži in uživata ob kavi, na naslednjih pa pozirata na pomolu, nazdravljata ob dobri hrani in pijači, opazujeta čudovit sončni zahod ter se sprehajata po ulicah mesta. 36-letnica je delila tudi posnetek njunega sprehoda po peščeni plaži, na kateri njena Mila radoživo poskakuje.
Zvezdnica, ki zadnja leta živi v Londonu, kjer je dolgo sodelovala v angleški različici šova Zvezde plešejo, je svojo hčerko dolgo skrivala pred javnostjo. V zadnjem času jo vedno pogosteje objavlja in vedno rada zapiše, kako zelo je nanjo ponosna. Velikokrat deli tudi posnetke, kako skupaj plešeta, saj je šla mladenka po materinih stopinjah in že pridno osvaja najboljša mesta na plesnih tekmovanjih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.