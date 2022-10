Nadiya Bychkova s soplesalcem izpadla v četrtem tednu tekmovanja

V Veliki Britaniji trenutno poteka že 20 sezona oddaje Strictly Come Dancing (britanska različica šova Zvezde plešejo), kjer kot profesionalna plesalka sodeluje tudi Nadiya Bychkova. V prejšnji sezoni je slovenska plesalka ukrajinskih korenin z novinarjem Danom Walkerjem osvojila peto mesto, tokrat pa se je z Mattom Gossom morala posloviti že v četrtem tednu.

Nadiya Bychkova je v letošnji sezoni šova Strictly Come Dancing plesala z Mattom Gossom – pevec v 80. letih popularne skupine Bros, znane po uspešnici When Will I Be Famous. V nedeljo je moral plesni par v odločilnem krogu zaplesati jive, s katerim se je spopadel z igralko Kym Marsh in njenim soplesalcem Grazianom, ki sta plesala sambo. Sodniki so na koncu odločili, da sta bila Kym in Graziano boljša ter Nadiyo in Matta poslali domov.

icon-expand Nadiya Bychkova FOTO: Profimedia

Slovenska plesalka se je po izločitvi na družbenem omrežju svojemu plesnemu partnerju zahvalila za čudovito izkušnjo in prijateljstvo, ki sta ga stkala. "Tako hvaležna sem, ker sem lahko učila in plesala z izjemnim moškim in glasbeno ikono. Še bolj pomembno pa je, da sem dobro spoznala tebe, Matt Gross. Si nežen, prijazen in pravi kavalir. Ko sva tam stala in opazovala Kym, kako pleše, mi je rekel: "Kot kavalir ne morem tekmovati z damo, s prijateljico Kym,"" je zapisala Nadiya. Dodala je, da je bilo z Mattom težko tekmovati, ker ima vse rad in mu je za vse tako mar, da za nikogar ni želel, da izpade. "Ne bi mogla biti bolj ponosna nate, partner. Srečna sem, ker imam na tem svetu prijatelja, kot si ti," je sporočila glasbeniku.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke