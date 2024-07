Nadiya Bychkova spet samska, s Kaijem Widdringtonom sta se razšla

Ljubezenske zgodbe med Nadiyo Bychkovo in Kaijem Widdringtonom je očitno konec. Tako zatrjujejo viri blizu para, ki so razkrili, da sta se plesalca po dveh letih ljubezni odločila vsak za svojo pot. "Njuno razmerje se je začelo krhati. Bilo je veliko pritiska in stresa zaradi svetovnih turnej. Biti skupaj 24 ur na dan je terjalo svoj davek," so povedali viri za The Sun .

Nekdanja zaljubljenca razpada zveze še nista komentirala, a so viri toliko bolj zgovorni. "Po nekaj težkih tednih sta se pogovorila in se odločila, da prekineta. Ostajata si neverjetno blizu in sta odločena, da njun razhod ne bo vplival na naslednje sezone oddaje Strictly Come Dancing. Ostajata popolna profesionalca in nič ne bo spremenilo tega," je zatrdil vir in s tem razkril, da oba ostajata v britanski različici oddaje Zvezde plešejo, v kateri sta se leta 2022 tudi zaljubila.