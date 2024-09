Nadiya Byckhova in Aljaž Škorjanec znova skupaj med glavnimi plesalci

Nadiya Bychkova in Aljaž Škorjanec sta nazaj, znova bosta namreč del ekipe profesionalnih plesalcev v britanski različici šova Zvezde plešejo. Lani so 35-letnico izključili iz dela profesionalnih plesalcev in jo uvrstili zgolj med spremljevalne, kar je slovensko plesalko ukrajinskih korenin močno prizadelo. Aljaž je lansko sezono izpustil zaradi veliko bolj vesele novice, saj je postal oče.