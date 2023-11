Nadiyo Bychkovo na snemanju oddaje obiskala hčerka: Mila si želi biti kot mama

Zvezdnico je tako na zadnjem snemanju britanske oddaje Strictly Come Dancing, ki je potekalo v luči noči čarovnic, deklica presenetila z obiskom. Navdušena Ukrajinka je novico o obisku svoje Mile objavila na družbenih omrežjih, kjer je delila njuno skupno fotografijo, zraven pa pripisala izjemno čustveno besedilo. "Všeč mi je bilo, da je Mila z mano pri delu, in tako lepo mi jo je videti, kako uživa v tem, da se druži z vsemi," je začela plesalka.

V nadaljevanju opisa je zvezdnica Nadiya zapisala, kako ponosna je na svojo deklico. "Poleg tega Mila ves čas pravi, da želi biti kot mamica in plesati v oddaji Strictly Come Dancing, ko bo velika. Moje srce se topi," je nadaljevala in zaključila: "To je najboljša stvar, ki jo lahko slišiš kot mama, ki si želi dati svojemu otroku vse najboljše v prihodnosti. Zelo te imam rada, punčka moja."