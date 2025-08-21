Svetli način
Tuja scena

Nadzor nad policijo v primeru obravnave pokojne Caroline Flack končan

London, 21. 08. 2025 15.02 | Posodobljeno pred eno minuto

Organ, ki nadzoruje delo britanske policije, je v preiskavi okoliščin, ki so vodile do obtožbe Caroline Flack za napad na svojega partnerja, ugotovil, da je bilo delo policije "sorazmerno in razumno". Kot so dejali, niso našli nobenih dokazov, ki bi spremenili prejšnje izide. Družina pokojne voditeljice namreč trdi, da je zvezdničin status pripomogel k obtožbi.

Britanski policijski nadzorni organ je zaključil preiskavo okoliščin, ki so vodile do obtožbe televizijske voditeljice Caroline Flack za napad na svojega partnerja. Flack, najbolj znana po vodenju britanske različice resničnostne oddaje Otok ljubezni, je februarja 2020 namreč storila samomor. Mrliška oglednica Mary Hassell je po njeni smrti trdila, da naj bi jo prav sankcije zoper njo pripeljale do samomora. Kot je dejala, je poročanje britanskih tabloidov vplivalo na njeno duševno zdravje.

Caroline Flack
Caroline Flack FOTO: Profimedia

Z Neodvisnega urada za policijsko ravnanje (IOPC) so po končani preiskavi sporočili, da je bila obtožba "razumna in sorazmerna". Večino obtožb je policija že preiskala in pregledala, zato niso ugotovili potrebe po nadaljnjih ukrepih. Osredotočili pa so se na obtožbo, ki se je sklicevala na nove dokaze prič.

Preberi še Policija bo ponovno preučila obtožbe o napadu pokojne Caroline Flack

"Družina je bila o izidu preiskave obveščena junija 2024 in se je nato pritožila na IOPC. Ta je opravil pregled in do januarja 2025 ni našel nobenih dokazov, ki bi spremenili prejšnje izide," so sporočili. 

Družina trdi, da se je na policiji zgodilo nekaj nenavadnega

Državna tožilska služba (CPS) je namreč priporočila, da voditeljica dobi le opozorilo, vendar je bilo to razveljavljeno po pritožbi londonske metropolitanske policije. 40-letnica je bila na koncu obtožena napada s pretepom zaradi incidenta, v katerega je bil vpleten njen fant Lewis Burton decembra 2019.

Njena mama trdi, da je zvezdničin status pripomogel k odločitvi o obtožbi in da se je Caroline tiste noči na policijski postaji zgodilo "nekaj zelo nenavadnega". "Ne bomo se ustavili, dokler ne odkrijemo resnice," je dejala lani.

To ni prva preiskava v primeru Flack. CPS je pred tem ugotovil, da ni bilo napačnega ravnanja. Prav tako ni ugotovil nobene kršitve Metropolitanske policije. Vendar pa je oblast odredila, naj se opraviči, ker ni zapisala razloga za pritožbo zoper opomin. Carolinina mati je opravičilo takrat zavrnila.

