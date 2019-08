Nagajiva princeska pokazala jezik

Katein princ William že od nekdaj zagovarjata športni način življenja in poudarjata, da lahko šport in narava izboljšata telesno in duševno počutje, tako sta že tradicionalno organizirala tekmovanje z jadrnicami, kjer sta se kraljeva zakonca pomerila tudi med seboj. Z njima pa sta prišla tudi njuna otroka, princ George in princesa Charlotte, ki pa je pokazala svojo nagajivo plat.