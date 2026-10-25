Nagajivi Lakersi zagodli Cameronu Carru: avtomobil napolnili s kokicami

Lakersi so sezono začeli odlično, prav takšno pa je tudi vzdušje v ekipi. Čeprav resnega dela ne manjka, pa imajo moštveni kolegi z Luko Dončićem na čelu nekaj časa tudi za potegavščine, z zadnjo v vrsti pa so zagodli novincu Cameronu Carru, ki so mu avtomobil napolnili s kokicami, video z njegovo reakcijo pa delili na družbenem omrežju in tako navdušili še oboževalce.

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"Čigava ideja je bila to?" je ob tem, ko je odprl vrata avtomobila, iz njega pa so se vsule kokice, vprašal Carr. Okoli vozila so se zbrali ostali člani moštva, ki so ob pogledu na začudenega in nasmejanega novinca uživali kot v kinodvorani – s kokicami v pesteh.