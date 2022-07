Nagrada za pobeglega obtoženca, ki je ustrelil sprehajalca psov Lady Gaga

V Los Angelesu so februarja 2021 med sprehodom ustrelili Ryana Fischerja, sprehajalca psov pevke Lady Gaga, obtoženec pa je pobegnil z dvema pevkinima psoma. Zvezdnica je takrat najditelju ukradenih kužkov ponudila denarno nagrado, policija pa je konec meseca aprila pridržala pet oseb, ki so bile vpletene v napad. A vse ni šlo tako gladko, saj je bil 19-letni James Howard Jackson zaradi administrativne napake aprila po pomoti izpuščen iz zapora.

James Howard Jackson, ki naj bi februarja 2021 ustrelil sprehajalca psov Lady Gaga, je bil pred tremi meseci zaradi administrativne napake izpuščen iz zapora. 19-letnika sedaj išče policija, ki je za informacije o tem, kje naj bi se ta nahajal, ponudila celo denarno nagrado. Za napad so bili obtoženi trije moški, poleg Jacksona še Jaylin White in Lafayette Whaley.

icon-expand Lady Gaga in Ryan Fischer FOTO: Instagram

"Obravnavati bi ga morali kot oboroženega in nevarnega," piše v izjavi organov pregona, ki sicer ponujajo 4887 evrov nagrade za informacije o Howardu Jacksonu. Izjavo je po 19-letnikovi izpustitvi podal tudi poškodovani sprehajalec Ryan Fischer: "Čeprav sem močno zaskrbljen nad sogodki, ki so vodili do njegove izpustitve, sem prepričan, da bodo organi pregona popravili to napako. Gospoda Jacksona prosim, naj se preda, da bo lahko zločin, katerega žrtev sem bil, končno končan, ne glede na to, kakšen bo zaključek. Hvala vsem, ki me v tem težkem času podpirajo."

Na seznamu obtožb zoper Jacksona so poskus uboja, sodelovanje pri ropu, napad s polavtomatskim orožjem in prekršek, ker je imel v vozilu skrito orožje. 19-letnik je Fischerja ustrelil med tem, ko je ta sprehajal psa pevke Lady Gaga, nato pa skupaj s soudeležencema in ukradenima psičkoma pobegnil. Kužka so po dveh dneh vrnili lastnici.