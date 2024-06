Nagrade tony 2024 v znamenju zmage Angeline Jolie in Daniela Radcliffa

V New Yorku so pretekli vikend nagradili najboljše na Broadwayu. 77. podelitev nagrad tony je minila v znamenju zmage Angeline Jolie kot producentke pri muzikalu The Outsiders, in Daniela Radcliffa, ki je slavil v kategoriji najboljšega igralca. Za oba zvezdnika je bila to prva zmaga v omenjeni kategoriji.

V nedeljo so v zasijale najboljše zvezde Broadwaya. V New Yorku so namreč podelili nagrade tony. Pod gostiteljsko taktirko Ariane DeBose je tokrat potekala že 77. podelitev nagrad, ki je tokrat minila v znamenju zmage Angeline Jolie kot producentke najboljšega muzikala The Outsiders, ki se je dogodka udeležila skupaj s svojo hčerko Viviene Jolie-Pitt.

Angelina Jolie je slavila kot producentka najboljšega muzikala.

Med najsvetlejšimi zmagovalci sta bila s prvo nagrado tony nagrajena tudi Daniel Radcliffe, ki je slavil v kategoriji za najboljšo moško stransko vlogo v muzikalu, in njegov gledališki kolega Jonathan Groff kot najboljši igralec v muzikalu. Oba sta dobila nagrado za uprizoritev v muzikalu Merrily We Roll Along.

Daniel Radcliffe je dobil svojo prvo nagrado za vlogo v muzikalu.

Posebno nagrado tony za življenjsko delo v gledališču sta prejela Jack O'Brien in George C. Wolfe. Billy Porter je bil nagrajen z nagrado Isabelle Stevenson – priznanjem za njegovo predanost in prispevke v času, ko je aktivist in predstavnik skupnosti LGBTQ+. Seznam vseh nagrajencev: Najboljši muzikal:

Hell's Kitchen

Illinoise

The Outsiders

Suffs

Water for Elephants

Ekipa muzikala The Outsiders.

Najboljša gledališka igra:

Jaja's African Hair Braiding

Mary Jane

Mother Play

Prayer for the French Republic

Stereophonic Najboljša ponovna uprizoritev muzikala:

Cabaret at the Kit Kat Club

Gutenberg! The Musical

Merrily We Roll Along

The Who's Tommy Najboljša ponovna uprizoritev gledališke igre:

An Enemy of the People

Appropriate

Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch Najboljša moška glavna vloga v muzikalu:

Brian d'Arcy James, Days of Wine and Roses

Brody Grant, The Outsiders

Jonathan Groff, Merrily We Roll Along

Dorian Harewood, The Notebook

Eddie Redmayne, Cabaret at the Kit Kat Club

Jonathan Groff je domov odnesel svoj prvi kipec.

Najboljša ženska glavna vloga v muzikalu:

Eden Espinosa, Lempicka

Maleah Joi Moon, Hell's Kitchen

Kelli O'Hara, Days of Wine and Roses

Maryann Plunkett, The Notebook

Gayle Rankin, Cabaret at the Kit Kat Club Najboljša moška stranska vloga v muzikalu:

Roger Bart, Back to the Future: The Musical

Joshua Boone, The Outsiders

Brandon Victor Dixon, Hell's Kitchen

Sky Lakota-Lynch, The Outsiders

Daniel Radcliffe, Merrily We Roll Along

Steven Skybell, Cabaret at the Kit Kat Club Najboljša ženska stranska glavna vloga v muzikalu:

Shoshana Bean, Hell's Kitchen

Amber Iman, Lempicka

Nikki M. James, Suffs

Leslie Rodriguez Kritzer, Monty Python's Spamalot

Kecia Lewis, Hell's Kitchen

Lindsay Mendez, Merrily We Roll Along

Bebe Neuwirth, Cabaret at the Kit Kat Club Najboljši glavni igralec v gledališki igri:

William Jackson Harper, Uncle Vanya

Leslie Odom, Jr., Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

Liev Schreiber, Doubt: A Parable

Jeremy Strong, An Enemy of the People

Michael Stuhlbarg, Patriots Najboljša glavna igralka v gledališki igri:

Betsy Aidem, Prayer for the French Republic

Jessica Lange, Mother Play

Rachel McAdams, Mary Jane

Sarah Paulson, Appropriate

Amy Ryan, Doubt: A Parable

Sarah Paulson je slavila v kategoriji najboljše igralke v gledališki igri.

Najboljši stranski igalec v gledališki igri:

Will Brill, Stereophonic

Eli Gelb, Stereophonic

Jim Parsons, Mother Play

Tom Pecinka, Stereophonic

Corey Stoll, Appropriate Najboljša stranska igralka v gledališki igri:

Quincy Tyler Bernadine, Doubt: A Parable

Juliana Canfield, Stereophonic

Celia Keenan-Bolger, Mother Play

Sarah Pidgeon, Stereophonic

Kara Young, Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch Najboljši scenarij za muzikal:

Kristtoffer Diaz, Hell's Kitchen

Bekah Brunstetter, The Notebook

Adam Rapp and Justin Levine, The Outsiders

Shaina Taub, Suffs

Rick Elice, Water for Elephants Najboljša izvirna glasba:

Adam Guettel, Days of Wine and Roses

David Byrne and Fatboy Slim, Here Lies Love

Will Butler, Stereophonic

Shaina Taub, Suffs

Jamestown Revival (Jonathan Clay and Zach Chance) and Justin Levine, The Outsiders Najboljša scenografija v gledališki igri:

dots, Appropriate

dots, An Enemy of the People

Derek McLane, Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

David Zinn, Jaja's African Hair Braiding

David Zinn, Stereophonic Najboljša scenografija v muzikalu:

Amp featuring Tatiana Kahvegian, The Outsiders

Robert Brill and Peter Nigrini, Hell's Kitchen

Takeshi Kata, Water for Elephants

David Korins, Here Lies Love

Riccardo Hernández and Peter Nigrini, Lempicka

Tim Hatley and Finn Ross, Back to the Future: The Musical

Tom Scutt, Cabaret at the Kit Kat Club Najboljša kostumografija v gledališki igri:

Dede Ayite, Appropriate

Dede Ayite, Jaja's African Hair Braiding

Enver Chakartash, Stereophonic

Emilio Sosa, Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

David Zinn, An Enemy of the People Najboljša kostumografija v muzikalu:

Dede Ayite, Hell's Kitchen

Linda Cho, The Great Gatsby

David Israel Reynoso, Water for Elephants

Tom Scutt, Cabaret at the Kit Kat Club

Paul Tazewell, Suffs

Linda Cho je zaslužna za najboljšo kostumografijo v muzikalu.