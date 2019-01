Najbogatejši Zemljan se po 25 letih ločuje

"Tako čudovito skupno življenje sva imela kot poročen par in pred seboj vidiva čudovito prihodnost, kot starša, prijatelja, partnerja v poslih in projektih ter kot posameznika, ki bosta zasledovala lastne projekte in avanture," je zapisal par v skupni izjavi, ki jo je tvitnil Jeff Bezos . Zakonca sta odločitev sprejela soglasno po daljšem obdobju, ko sta živela ločeno.

54-letnik in 48-letna MacKenziesta zagotovila, da bosta še naprej ostala prijatelja. Dodala sta, da so družinski člani in prijatelji že dlje časa vedeli, da načrtujeta ločitev. Skupaj ima štiri otroke, tri sinove in posvojeno hčer.

Lastnik Washington Posta je ustanovil Amazon leta 1995 in ga razvil v največjo spletno trgovino. Njegovo premoženje ocenjujejo na skoraj 137 milijard dolarjev in je lani s prvega mesta najbogatejših izrinil ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa.

MacKenzie Bezos je pisateljica, pomembno vlogo je imela tudi pri podpiranju ambicij svojega moža.