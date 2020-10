Najbolj čeden 'dedek' Instagrama znova postal očka

Italijanski milijonar, ki ima hčer že prejšnje zveze, je že drugič očka. Otroka se je razveselil z 28 let mlajšo manekenko. Čeprav se ga je zaradi let in videza prijel vzdevek 'najbolj seksi dedek na svetu', pa Gianluca trdi, da mu energije ne primanjkuje. Leta 2017 je pričel objavljati plesne posnetke na omrežju Instagram, danes pa mu sledi nekaj več kot 18 milijonov ljudi.

53-letni Gianluca Vacchise je s Sharon Fonsecarazveselil hčere, veselo novico pa je delil s številnimi sledilci na omrežju Instagram. S 25-letnico sta se spoznala leta 2017, njuna razlika v letih pa je javnost takoj zbodla v oči. Po rojstvu deklice je objavil fotografijo in zapisal:''Ona je tukaj. S Sharon sva srečna, da lahko objaviva dejstvo, da se je rodila najina hči. Zdrava je in že jo imava rada bolj kot življenje.''Razkril je, da sta deklico poimenovala Blu Jerusalema. Enako fotografijo je na svojem profilu objavila tudi manekenka: ''Najina hči je tukaj, ne moreva opisati izkušnje ter čustev, ki jih občutiva. Hvaležna sva in blagoslovljena,''je zapisala. Dan pred porodom je par objavil tudi posnetek iz porodnišnice, na katerem skupaj plešeta z namenom, da bi spodbudila pričetek poroda. Gianluca in Sharon sta se spoznala na snemanju nekega videospota, skupaj pa že tri leta prebivata na razkošnem posestvu v Bologni. Italijan je že večkrat omenil, da ju razlika v letih ne moti in da mu energije ne primanjkuje. Ko je javnost izvedela za njuno zvezo, sta postala tarči kritik, sedaj pa ju oboževalci podpirajo, Gianluca pa je na družbenih omrežjih vedno bolj popularen. Na Instagramu mu sledi nekaj več kot 18 milijonov ljudi, njegovi začetki pa segajo v leto 2017, ko je sledilce zabaval s plesnimi videoposnetki. Šarmantni bogataš ima že hči iz prejšnje zveze. Ginvera Mavillase je rodila leta 2002. Čeprav je Gianluca dopolnil 53 let, so ga mediji po svetu razglasili za najbolj seksi 'dedka' na svetu, krasijo ga namreč sivi lasje ter brada, ki so ob številnih tetovažah njegov zaščitni znak.