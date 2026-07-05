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Najbolj 'nore' zvezdniške teorije zarote

Los Angeles, 05. 07. 2026 08.00 pred 25 minutami 5 min branja 1

Avtor:
E.M.
Katy Perry in JonBenét Ramsey

Je Tupac Shakur živ? Je Nicolas Cage vampir? Ali Lea Michele ne zna brati? Je Stanley Kubrick režiral pristanek na Luni? To so le nekatere izmed zvezdniških teorij zarote, ki krožijo med ljudmi. Na podlagi česa so se razvile in kakšna 'dejstva' jih podpirajo?

'Katy Perry je umorjena malčica JonBenét Ramsey'

Med najbolj nenavadnimi spletnimi teorijami zarote, povezanimi z zvezdniki, je trditev, da je ameriška pevka Katy Perry v resnici JonBenét Ramsey, šestletna deklica, katere umor leta 1996 še danes ostaja nerešen. Zagovorniki teorije trdijo, da JonBenét ni umrla, ampak je odraščala in pozneje zaslovela kot Katy Perry.

Grob JonBenét Ramsey.
Grob JonBenét Ramsey.
FOTO: AP

Teorija se je začela širiti okoli leta 2014 po objavi videoposnetka na YouTubu, v katerem je avtor trdil, da je bila JonBenétina smrt uprizorjena. Po njegovem mnenju naj bi deklico skrili pred javnostjo, pozneje pa naj bi svojo identiteto spremenila v Katy Perry. Videoposnetek je hitro postal viralen, čeprav ni vseboval nobenih preverljivih dokazov.

Kakšni pa so domnevni dokazi? Večina argumentov temelji na primerjavah fotografij in subjektivnih opažanjih. Strokovnjaki poudarjajo, da podobnosti v obraznih potezah niso dokaz identitete. JonBenét Ramsey je bila 26. decembra 1996 najdena mrtva v kleti družinske hiše v Koloradu. Njen primer ostaja uradno nerešen, vendar obstajajo obsežni policijski zapisi, forenzični dokazi in dokumentacija, ki potrjujejo njeno smrt. Katy Perry se je medtem rodila kot Katheryn Elizabeth Hudson 25. oktobra 1984 v Santa Barbari v Kaliforniji – šest let pred rojstvom JonBenét Ramsey. Zaradi te časovne razlike je teorija že sama po sebi nemogoča.

'Avril je mrtva'

Ena najpopularnejših zvezdniških teorij zarote iz glasbenega sveta je prepričanje, da je kanadska pevka Avril Lavigne umrla kmalu po izidu svojega prvenca Let Go (2002), nato pa jo je glasbena industrija skrivaj zamenjala z dvojnico po imenu Melissa Vandella.

Teorija se je razširila leta 2011, ko je brazilski blog Avril Está Morta (v prevodu Avril je mrtva) objavil zgodbo, ki naj bi prikazovala, kako enostavno je mogoče ustvariti prepričljivo teorijo zarote. Kljub temu so številni uporabniki zgodbo vzeli resno in začeli iskati domnevne dokaze, ki bi jo podprli.

Avril Lavigne
Avril Lavigne
FOTO: Profimedia

In kakšni so domnevni dokazi? Spremembe pevkinega videza, drugačen glasbeni slog po prvencu, razlike v pisavi in podpisu, spremembe materinih znamenj in obraznih potez ter besedila nekaterih pesmi, ki naj bi se na skrivaj navezovala na njeno domnevno smrt.

Avril Lavigne je teorijo večkrat komentirala. V intervjujih je povedala, da se ji zdi smešna in absurdna ter da ne razume, zakaj ji ljudje še vedno verjamejo. Leta 2024 je v podkastu Call Her Daddy teorijo označila za "neumno", obenem pa dodala, da jo bolj zabava kot moti.

Da je na njeno mesto stopil klon, se govori tudi za zvezdnici Britney Spears in Beyoncé. Svojo teorijo zarote ima tudi Paul McCartney, ki naj bi po prepričanju nekaterih umrl že v šestdesetih in bil kasneje zamenjan z dvojnikom.

'Nicolas Cage je vampir'

Teorija, da je igralec Nicolas Cage vampir, temelji na stari fotografiji moškega iz 19. stoletja, ki je presenetljivo podoben igralcu, zaradi česar so nekateri začeli ugibati, da Cage že več kot stoletje ne kaže znakov staranja. Čeprav se teorija še danes občasno pojavlja na družbenih omrežjih, zanjo ni nobenih verodostojnih dokazov in velja za internetno potegavščino.

Nicolas Cage je teorijo večkrat komentiral z značilnim smislom za humor. V enem od intervjujev je dejal, da ni vampir, ter v šali dodal, da se v ogledalu normalno vidi ter da zato teorija očitno ne drži.

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'Tupac Shakur je živ'

Smrt Tupaca Shakurja odmeva še danes, nekateri pa so prepričani, da je slavni raper še vedno živ in zdrav ter da se skriva nekje na svetu. Nekateri menijo, da se skriva v Novi Mehiki, drugi so skoraj prepričani, da je na Kubi, krožijo pa tudi govorice, da živi v Južni Afriki. Teorijo nekateri dojemajo kot žaljivo.

Po uradnih podatkih je Tupac Shakur umrl 13. septembra 1996 zaradi poškodb, ki jih je utrpel v streljanju v Las Vegasu. Njegovo smrt potrjujejo zdravstveni zapisi, policijska preiskava in številna pričevanja. Njegova nenadna smrt pri komaj 25 letih je šokirala oboževalce, zato mnogi niso želeli sprejeti dejstva, da ga ni več.

Podobno kot za Tupaca, tudi za Elvisa Presleyja oboževalci verjamejo, da je še živ.

Tupac Shakur (desno)
Tupac Shakur (desno)
FOTO: AP

'Stanley Kubrick je režiral pristanek na Luni'

Da v pristanek na Luni leta 1969 številni dvomijo, ni novost. Se je pa tekom let po spletu razširila še ena teorija, v katero je povezan tudi Hollywood. Nekateri pravijo, da je posnetek pristanka režiral slavni režiser Stanley Kubrick. Njegov film 2001: Vesoljska odiseja je izšel leta 1968, torej le leto prej, zaradi česar so nekateri prepričani, da je bil Kubrick edini, ki bi lahko tako prepričljivo ustvaril videz pristanka.

'Igralka Lea Michele ne zna brati'

Med lahkotnejšimi teorijami, za katere je kriv sodobni splet, je prepričanje dela javnosti, da igralka Lea Michele ne zna brati. Teorija je nastala leta 2017 v podkastu One More Thing, kjer sta voditelja med razpravo o knjižnih spominih pokojne igralke Naye Rivere, ki o soigralki iz serije Glee ni napisala najbolj laskavih stvari, v šali pripomnila, da Lea Michele morda ne zna brati. Nato sta začela "zbirati dokaze", vendar je bil celoten koncept zamišljen kot parodija na teorije zarote.

Lea Michele
Lea Michele
FOTO: Profimedia

Ljudje so kasneje začeli dodajati vedno več domnevnih dokazov, med drugim, da si scenarije zapomni po posluhu in ne z branjem, da na podpisovanjih knjig pogosto ne piše dejanskih podpisov, da se v intervjujih izogiba glasnemu branju ter da sta njeni izdani knjigi večinoma sestavljeni iz fotografij in receptov.

Zvezdnica je letos v podkastu Therapuss na glas prebrala kartice z besedilom in dala jasno vedeti, da teorija ne drži.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
05. 07. 2026 08.25
Najbolj nora teorija, ki sem jo jaz prebral je ta, da so na hitro morali klonirati Megan Fox, ker se je morala udeležiti nekega gala dogodka. Če se ne bi udeležila, se bi vsi spraševali kaj se je z njo zgodilo. Ampak poskus kloniranja v žensko telo zaradi nekega razloga ni bil mogoč, zato so jo morali klonirati v moško telo. Od tod izhaja teorija, da je že nekaj let moški. Na spletu je na desetine dokazov, ki to teorijo potrjujejo.
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