Najbolj odmevne poroke leta 2019

Leto 2019 so zaznamovale številne zvezdniške poroke. Nekateri so se poročili na skrivaj, drugi pa so skok v zakonski stan naznanili tudi na družbenih omrežjih. Poglejte si, kdo vse si je v tem letu obljubil večno zvestobo.

Tom Kaulitz in Heidi Klum FOTO: Profimedia

Heidi Klum in Tom Kaulitz 46-letna nemška manekenka in voditeljica Heidi Klum in 30-letni glasbenik Tom Kaulitz sta se skrivaj sprehodila do oltarja že februarja v Kaliforniji, le dva meseca po zaroki. Svoj status pa sta uspešno skrivala do začetka poletja. Očitno sta si premislila in sta želela svojo ljubezen proslaviti tako, kot se za zvezdnike spodobi: z bučnim slavjem in razkošno poroko na italijanskem otoku Capri, ki je obema zelo pri srcu. Med svati pa so bili njuni družinski člani in prijatelji. Klumova je na Instagramu objavila fotografijo poročnega poljuba, ob tem pa zapisala, da je postala gospa Kaulitz.

Katherine Schwarzenegger in Chris Pratt FOTO: AP

Chris Pratt in Katherine Schwarzenegger 40-letni igralec Chris Pratt in 30-letna Katherine Schwarzenegger, hčerka Arnolda Schwarzeneggerja, sta si večno zvestobo obljubila 8. junija. Slavna zaljubljenca sta v razmerju od junija lani, januarja letos pa sta že naznanila zaroko. Nevesta je za svoj poročni dan izbrala kar dve čudoviti beli obleki. Eno za obred, drugo pa za sprejem.

Sophie Turner in Joe Jonas FOTO: Profimedia

Sophie Turner in Joe Jonas Zvezdnica serijeIgra prestolov Sophie Turner in njen izbranec Joe Jonas, pevec skupine Jonas Brothers, sta imela kar dve poroki. Ker sta prvi 'usodni da' dahnila čisto spontano in javnost prijetno presenetila s fotografijo z majske poroke v Las Vegasu, sta poleti priredila še veliko tradicionalno poroko na francoskem gradu Martinay v krogu družine in prijateljev. 23-letna Sophie je v drugo nosila dolgo belo obleko znamke Louis Vuitton.

Hilary Duff in Matthew Koma Hilary Duff in Matthew Koma sta se pred božičem poročila na dvorišču svojega doma v Los Angelesu. Poročni obred je bil zelo intimen, med povabljenci pa so bili družinski člani in najožji prijatelji. Zaljubljenca, ki sta rojena leta 1987, sta se po treh letih zveze zaročila maja. Lani oktobra sta se razveselila rojstva hčerke, ki sta jo poimenovala Banks. 32-letna igralka pa ima z nekdanjim možem Mikeom Comriejem še sedemletnega sinaLuco.

Jodie Turner-Smith in Joshua Jackson FOTO: Profimedia

Joshua Jackson in Jodie Turner-Smith 41-letni ameriški igralec Joshua Jackson, ki je zaslovel v seriji Simpatije se je do oltarja sprehodil z osem let mlajšo manekenko in igralko Jodie Turner-Smith, s katero se je prejšnji mesec prvič pojavil skupaj na rdeči preprogi. Jodie je razmerje z igralcem uradno potrdila na Instagramu avgusta, ko je objavila njuno skupno romantično fotografijo in pomenljiv zapis, v katerem je dala jasno vedeti, da ji je všeč.

Dwayne Johnson in Lauren Hashian FOTO: Profimedia

Dwayne 'The Rock' Johnson in Lauren Hashian Ameriški zvezdnikDwayne Johnson, znan pod vzdevkom 'The Rock', se je 18. avgusta poročil s svojo dolgoletno izbranko Lauren Hashian. Veselo novico je naznanil na Instagramu, kjer je objavil fotografijo, na kateri je oblečen v bele hlače in srajco poziral s svojo ženo Lauren.. V objavi je razkril, da sta se poročila na Havajih in da sta presrečna. Za 34-letno nevesto je bila to prva poroka, 'The Rock' pa se je do oltarja že sprehodil leta 1997, ko je zvestobo prisegel Dany Garcii. S slednjo se je leta 2001 razveselil rojstva prvega otroka, danes 18-letneSimone. Po ločitvi leta 2007 je istega leta spoznal Lauren, s katero je v več kot desetletje dolgem razmerju dobil še dva otroka, deklici Tiano Gio inJasmine Johnson.

Jennifer Lawrence in Cooke Maroney FOTO: Profimedia

Jennifer Lawrence in Cooke Maroney 29-letna igralka Jennifer Lawrence se je oktobra osem mesecev po zaroki – pred tem pa sta bila par manj kot leto dni – poročila s šest let starejšim izbrancem in direktorjem galerijeCookom Marooneyjem. Slavni par so prvič skupaj opazili leta 2018. Ženin in nevesta sta se do oltarja sprehodila v luksuznem dvorcu na priljubljeni zvezdniški poročni lokaciji v Newportu (ameriška zvezna država Rhode Island) pred več kot 150 svati. Med gosti so bile tudi Emma Stone, Sienna Miller, Ashley Olsen in Kris Jenner.

Nicki Minaj in Kenneth Petty FOTO: Profimedia