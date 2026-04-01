Najbolj odmevne prvoaprilske šale zvezdnikov

Danes nikakor ne ugašajte svojega radarja za potegavščine, te namreč lahko pridejo od kjerkoli. Tako resni mediji, kot velika podjetja in največji zvezdniki se težko uprejo nagajivi skušnjavi. Eno izmed najbolj viralnih potegavščin si je v letu 2019 privoščil Justin Bieber, ki je takrat na svojem Instagram profilu objavil fotografijo ultrazvoka, s čimer je namignil na nosečnost svoje žene Hailey Bieber.

Za razburjenje na temo domnevne nosečnosti je pred desetletjem poskrbel tudi raper Drake, ki je prav tako objavil sliko ultrazvoka. Špekulacije medijev in uporabnikov spleta so se ustavile šele, ko je zvezdnik razkril, da je šlo le za prvoaprilsko šalo. Za malce drugačno potegavščino pa se je leta 2018 odločil eden izmed danes najbogatejših Zemljanov. Elon Musk je s fotografijo na omrežju X razglasil bankrot podjetja Tesla, in kljub temu, da je šlo za očitno šalo, vlagateljem povzročil kar nekaj sivih las.

Za velikega in izvirnega šaljivca, ki se dobri potegavščini le s težavo upre, pa že desetletja velja George Clooney. Legendarni igralec je tako med snemanjem filma Oceanovih 11 filmski ekipi razposlal sporočilo, da morajo soigralca Brada Pitta med snemanjem vedno klicati izključno po imenu njegovega lika, in da ga nikoli ne smejo gledati v oči, kar naj bi ekipa tudi upoštevala.

