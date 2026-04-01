Tuja scena

Najbolj odmevne prvoaprilske šale zvezdnikov

Ljubljana, 01. 04. 2026 14.00 pred 27 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
A.P.
George Clooney in Amal Clooney

Najbolj šaljivi dan v letu vsako leto medijem, podjetjem, pa tudi predstavnikom estrade ponudi neuprljivo priložnost za potegavščine. Med njimi so Justin Bieber, Elon Musk in Drake. Po svojih izvirnih potegavščinah, ki sicer niso vedno vezane na prvi april, pa je znan tudi George Clooney.

Danes nikakor ne ugašajte svojega radarja za potegavščine, te namreč lahko pridejo od kjerkoli. Tako resni mediji, kot velika podjetja in največji zvezdniki se težko uprejo nagajivi skušnjavi. Eno izmed najbolj viralnih potegavščin si je v letu 2019 privoščil Justin Bieber, ki je takrat na svojem Instagram profilu objavil fotografijo ultrazvoka, s čimer je namignil na nosečnost svoje žene Hailey Bieber.

Bieberjeva prvoaprilska potegavščina
FOTO: Instagram

Za razburjenje na temo domnevne nosečnosti je pred desetletjem poskrbel tudi raper Drake, ki je prav tako objavil sliko ultrazvoka. Špekulacije medijev in uporabnikov spleta so se ustavile šele, ko je zvezdnik razkril, da je šlo le za prvoaprilsko šalo. Za malce drugačno potegavščino pa se je leta 2018 odločil eden izmed danes najbogatejših Zemljanov. Elon Musk je s fotografijo na omrežju X razglasil bankrot podjetja Tesla, in kljub temu, da je šlo za očitno šalo, vlagateljem povzročil kar nekaj sivih las.

Muskova prvoaprilska šala
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Za velikega in izvirnega šaljivca, ki se dobri potegavščini le s težavo upre, pa že desetletja velja George Clooney. Legendarni igralec je tako med snemanjem filma Oceanovih 11 filmski ekipi razposlal sporočilo, da morajo soigralca Brada Pitta med snemanjem vedno klicati izključno po imenu njegovega lika, in da ga nikoli ne smejo gledati v oči, kar naj bi ekipa tudi upoštevala.

V priljubljeni britanski pogovorni oddaji voditelja Grahama Nortona pa je Clooney priznal, da je v imenu Pitta hollywoodskim zvezdnikom pošiljal uradna pisma. "Veliko ljudem sem pisal v Bradovem imenu, med drugim tudi Meryl Streep," je v smehu razložil slavni igralec.

prvi april potegavščine viralno
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mmickica
01. 04. 2026 14.48
🤣🤣🤣... joj kako smesno...🙄🫣🙄
+1
1 0
Lens
01. 04. 2026 14.29
"neuprljivo priložnost" kam smo padli.
+2
2 0
