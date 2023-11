Najbolj seksi astrološko znamenje: kateri moški so bili izbrani za najlepše?

Revija People že vse od leta 1985 vsako leto izbere najbolj seksi moškega na svetu med zvezdniki, prestižni naziv pa so že osvojili številni igralci, pevci, pa tudi športniki. Kot zadnji je bil leta 2023 za najlepšega izbran Patrick Dempsey, ki kljub 57. letom še vedno navdušuje s svojim šarmantnim videzom. Do danes je bilo izbranih že 38 moških, nekateri celo dvakrat, mi pa smo preverili, koliko ima z lepoto opraviti rojstni datum nagrajencev oziroma njihovo nebesno znamenje. Katero je torej najbolj seksi astrološko znamenje?

Med najbolj seksi moškimi največ kozorogov, bikov in devic Revija People je v 38-letni zgodovini izbiranja najbolj seksi moških izbrala največ tistih, ki so rojeni med 22. decembrom in 19. januarjem. To so kozorogi, ambiciozni in vzdržljivi. Vse to naj bi veljalo za prvega zmagovalca Mela Gibsona (1985) in aktualnega zmagovalca Patricka Dempseyja (2023), pa tudi za Denzla Washingtona (1996), Jude Lawa (2004), Bradleyja Cooperja (2011) in Johna Legenda (2019).

Med prejemnike laskavega naziva se uvršča pet takšnih, ki so rojeni med 20. aprilom in 20. majem. George Clooney (1997 in 2006), Pierce Brosnan (2001), Channing Tatum (2012), David Beckham (2015) in Dwayne Johnson (2016) so po horoskopu biki. Za njihovo nebesno znamenje je značilno, da so odgovorni, delovni, zvesti, zanesljivi, potrpežljivi in prijazni. Za njih je znano, da imajo radi lepe stvari in da uživajo v razkošju in udobju. V njihovi naravi naj bi bila tako kot pri biku močno prisotna trma, kar je zagotovo tudi eden od razlogov, da imajo vsi omenjeni precej uspešno kariero.

Poleg bikov je naziv najbolj seksi moški osvojilo tudi največ tistih, ki praznujejo med 23. avgustom in 22. septembrom, in je njihovo nebesno znamenje devica. Mednje štejemo Marka Harmona (1986), pokojnega Seana Connerya (1989), Keanuja Reevesa (1994), Richarda Gerea (1993 in 1999) in Idrisa Elbo (2018). Ljudje, rojeni v tem znamenju, so večinoma skromni, delavni in analitični, slovijo pa tudi po svojem sočutju, osredotočenosti in pozornosti.

Sledijo levi, škorpijoni in dvojčki Trije od izbranih, Patrick Swayze (1991), Ben Affleck (2002) in Chris Hemsworth (2014), so po horoskopu levi. Za osebe, rojene med 23. julijem in 22. avgustom, velja, da so izjemno samozavestne, ambiciozne, ustvarjalne in neustavljive, ko se nekaj odločijo.

Tudi Harry Hamlin (1987), Matthew McConaughey (2005) in Ryan Reynolds (2010) so trije iz skupine strastnih, zaščitniških in močnih škorpijonov, ki so bili izbrani za najbolj seksi moškega po izboru revije People. Rojeni med 23. oktobrom in 21. novembrom so po naravi skrbni, ambiciozni, očarljivi in pametni.

Chris Evans (2022), Johnny Depp (2003 in 2009) in Blake Shelton (2017) so rojeni med 21. majem in 22. junijem, zato so po horoskopu dvojčki. Zanje velja, da so neodvisni, igrivi, karizmatični in inteligentni. So družabni, vedno očarljivi in vedno pripravljeni zabavati vsakogar v svoji družbi.

Dva izbranca najdemo med vodnarji, strelci, tehtnicami in raki Nick Nolte (1992) in Michael B. Jordan (2020) sta rojena v znamenju vodnarja, saj sta se rodila med 21. januarjem in 18. februarjem. Za takrat rojene osebe je značilno, da so izredno ustvarjalne, inovativne in razmišljajo izven okvirjev. Obenem izžarevajo karizmo in zlahka sklepajo prijateljstva.

Eden najbolj oboževanih igralcev Brad Pitt (1995 in 2000) in pokojni sin ameriškega predsednika John F. Kennedy Ml.(1988) sta rojena med 22. novembrom in 21. decembrom, po horoskopu sta strelca. Njuno osebnost krasijo pogum in pustolovski duh, optimizem, radovednost, želja po potovanju in učenje novih stvari.

Na seznamu najbolj seksi moških sta tudi Matt Damon (2007) in Hugh Jackman (2008). Zvezdnikoma njun datum rojstva, ki je med 23. septembrom in 22. oktobrom, določa nebesno znamenje tehtnice. Zanju velja, da sta diplomatska, družabna, sočutna, zabavna in romantična ter živahnega duha.

Empatičnost, premišljenost, skrbnost in zaščitniški karakter – vse to velja za rake, moške, rojene od 21. junija do 22. julija. Med prejemniki laskavega naziva sta to Tom Cruise (1990) in Harrison Ford (1998).

En v znamenju ovna in en v znamenju ribi Po enega izbranca so izbrali iz nebesnega znamenja ovna in ribi. Prvi je Paul Rudd (2021), ki je rojen med 21. marcem in 19. aprilom, njegov horoskop pa mu določa ambiciozno, tekmovalno in svojeglavo osebnost. Med drugim zanj velja tudi, da je rojen vodja.

Paul Rudd

Adam Levine (2013) zaradi rojstnega dneva med 19. februarjem in 20. marcem v svojem nebesnem znamenju nosi ribi. Za ta znak so značilne ustvarjalnost, empatičnost in domiselnost. Bili naj bi tudi radodarni in precej zvočno oziroma glasbeno nadarjeni, kar za pevca skupine Maroon 5 vsekakor lahko zatrdimo.