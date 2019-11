Najbolj seksi moški je John Legend

Potem ko je leta 2006 s svojim debitantskim albumom Get Lifted domov odnesel prvega grammyja, se je njegova kariera neprekinjeno vzpenjala in danes velja za enega največjih zvezdnikov. Zaljubljen v svojo ženo Chrissy Teigenin oče dveh otrok, tri leta in pol stare hčerkice Lunein 18-mesečnega sina Milesa, je John kljub vsem nagradam in nazivom ostal prizemljen, saj mu slava ni stopila v glavo.

"Bil sem navdušen, ampak sem bil hkrati malo prestrašen, ker je to velik pritisk. Vsi me bodo gledali, ali sem dovolj seksi, da nosim ta naziv. Poleg vsega pa sem naslednik Idrisa Elbe (ta je naziv osvojil lani), kar ni pošteno in prijazno do mene," je ob izidu naslovnice People dejal John, ki je na Instagramu objavil simpatični kolaž fotografij, na katerih se primerja z Idrisom, zase pa je malo za šalo malo zares izbral fotografijo iz leta 1995.