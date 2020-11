Najbolj seksi moški leta 2020 je Michael B. Jordan

Lansko leto je bil za najbolj seksi moškega razglašen John Legend, pred njim Idris Elba , drugi zvezdniki, ki so v tem 'klubu', kot se je izrazil Michael, pa so še Chris Hemsworth, Adam Lavine, David Beckham, Channing Tatum in drugi.

33-letnik je povedal, da je na naziv zelo ponosen ter da je vesel, da je uspel v igralskem poslu in da so ga prijatelji in družina podpirali med vzponi in padci. "Ko je bila moja babica še živa, je zbirala vse članke o meni. To zdaj počno tudi moje tete in prepričan sem, da bodo našle prostor za to naslovnico."

Poleg tega da se je iz televizijskega igralca prelevil v filmskega, je tudi eden prvih, ki je javno povedal, da se morajo stvari v Hollywoodu začeti spreminjati. Je tudi velik podpornik gibanja Black Lives Matter (življenja temnopoltih štejejo, op. a.)in se je redno udeleževal protestov v Los Angelesu. Ustanovil je tudi svoje produkcijsko podjetje Outlier Society Productions,ki se je kot eno prvih zavzelo za raznolikost med igralkami in igralci.