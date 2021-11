Najbolj seksi moški leta 2021 je Paul Rudd

Vsakoletni izbor za najbolj seksi moškega je tudi letos ponudil presenetljivega zmagovalca. Po tem, ko so se v javnosti pojavile govorice, da bo to postal Chris Evans, je laskavi naslov prejel igralec Paul Rudd. Ta titulo prejema s številnimi dvomi ter obilico humorja.

Paul Rudd se bo s težavo navadil na nov naziv najbolj seksi moški leta 2021. 52-letni igralec je priznal, da je o sebi slišal že marsikaj: da je prijazen, dostopen, vljuden, delaven, nikoli pa, da je seksi. To je po njegovih besedah zunaj njegovega dometa. Revija People pa se je odločila drugače, Rudd je po besedah ustvarjalcev najbolj privlačen moški tega leta.

"Zavedam se, da bodo ljudje ob tej informaciji z začudenjem rekli: Kaj? To ni navidezna ponižnost. Toliko moških bi si to zaslužilo bolj kot jaz," je bil iskren v izjavi. Igralec, ki se v tem mesecu podaja na televizijsko avanturo z Willom Ferrellom v seriji The Shrink Next Door, je predan oče. Kljub hollywoodski slavi čas najraje preživlja doma, s 53-letno ženo Julie, s katero je poročen 18 let ter otrokoma Jackom in Darby.

icon-expand Rudd letošnjega oktobra na premieri nove serije. FOTO: Profimedia

"Ko pomislim nase, pomislim na sebe kot moža in očeta. Tak pač sem. Čas, ko ne delam, preživljam z družino. To je tisto, kar imam najraje," je povedal o sebi. Za nov laskavi naziv je prva izvedela prav njegova žena: "Bil je osupla. Vseeno je bila zelo prijazna. Po nekaj hihitanja in po začetnem šoku je rekla: 'Prav imajo.' In to je bilo res lepo. Vseeno mislim, da ni govorila resnice, pa vendar, ni ji preostalo drugega."

