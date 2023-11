Najbolj seksi moški leta 2023 je Patrick Dempsey

Minevata že skoraj dve desetletji, odkar se je igralec Patrick Dempsey pojavil v seriji Talenti v belem, kjer je zaigral nevrokirurga Dereka 'McDreamyja' Shepherda in očaral predvsem gledalke. Njegov status lomilca ženskih src ga je v preteklih letih tako večkrat uvrstil na naslovnice medijev, letos pa ga je revija People razglasila za najbolj seksi moškega leta 2023.

Igralec Patrick Dempsey je zaslovel leta 1987, ko je zaigral v filmu Ljubezni ne moreš kupiti, status šarmerja in enega najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev pa si je priigral s serijo Talenti v belem. Po skoraj štirih desetletjih od začetka kariere pa si je prislužil še enega od laskavih nazivov, saj ga je revija People izbrala za najbolj seksi moškega leta 2023, 57-letnik pa je nasledil Chrisa Evansa.

icon-expand Patrick Dempsey je po izboru revije People postal najbolj seksi moški leta 2023. FOTO: Profimedia

"Vesel sem, da se je to zgodilo na tej točki mojega življenja," je povedal domačin iz Maina. "Lepo je biti priznan, seveda pa je tudi moj ego nekoliko zrasel, a mi to daje le še več možnosti, da ga uporabim v pozitivni smeri," je še dodal v intervjuju za omenjeno revijo. Najbolj pri srcu mu je Dempsey Center, ki ga je ustanovil v čast svoji pokojni mami za podporo bolnikom z rakom in njihovim bližnjim. Od vseh vlog, ki jih je nastopil v življenju, mu je najljubša vloga družinskega človeka. Poročen je s 57-letno umetnico ličenja Jillian, skupaj pa imata 21-letno hči Talulo in 16-letna dvojčka Sullivana in Darby.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kaj mu je torej šlo po glavi, ko je prvič izvedel novico? "Bil sem popolnoma šokiran, nato pa sem se začel smejati, kot da je to šala, kajne? Vedno sem bil družica!" je dejal v smehu in se ob tem navezal na enega njegovih najbolj znanih filmov Kako ugrabiti nevesto iz leta 2008, kjer je zaigral družico najboljše prijateljice, v katero je bil zaljubljen. Ob tem je dodal: "Popolnoma sem pozabil na ta izbor in nikoli nisem niti pomislil, da bi bil v tem položaju, da bi bil izbran. To je dobro za moj ego."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glede tega, kako se bodo njegovi otroci odzvali, Dempsey vztraja, da se bodo samo norčevali iz njega in mu nagajali ter navajali vse razloge, zakaj mu ne bi smeli podeliti naziva. "Kar je dobro, ohranjajo me mladega," je še dodal. Zvezdnik, ki je velik ljubitelj dirkalnih avtomobilov, bo decembra svoje spretnosti za volanom pokazal v filmu Ferrari, ki ga je režiral Michael Mann, v njem pa je zaigral italijanskega voznika Piera Taruffija. Film ga je naučil pomembne lekcije sprejemanja tveganja, a se ta ni zgodila na dirkalni stezi. "Film sem spremljal že leta, zato sem poklical Michaela in rekel: Želim se pogovoriti o tem, da bi bil del tega," se spominja Dempsey. "To me je naučilo, če si nekaj res želiš, moraš to narediti sam." Zdaj se igralec uči, da dobre stvari res pridejo do tistih, ki čakajo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke