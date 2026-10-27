Najbolj seksi moški leta 2026 je igralec Noah Wyle

Ameriška revija People je za najbolj seksi moškega leta 2026 razglasila igralca Noaha Wyla . Zvezdnik priljubljene medicinske serije Pittsburška bolnišnica , ki že od leta 1994 navdušuje gledalce v vlogah zdravnikov, je v intervjuju za omenjeno revijo priznal, da ga je novica povsem presenetila. "Mislil sem, da gre za potegavščino. Niti v milijon letih si ne bi predstavljal, da bom deležen takšne časti," je povedal Wyle.

"Upam, da bo to spremenilo vse. Upam, da me od zdaj naprej čakajo samo še rožice, med in mleko," se je pošalil 55-letnik in v smehu dodal: "Ne, saj si tega pravzaprav ne želim. Sem pa prepričan, da bom zaradi tega deležen številnih zbadljivk prijateljev in družine."

Igralca so gledalci prvič bolje spoznali v priljubljeni NBC-jevi seriji Urgenca (ER), v kateri je upodobil študenta medicine in pozneje zdravnika Johna Carterja. Ob njem so zaigrali tudi George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield in Julianna Margulies. V času predvajanja serije si je Wyle prislužil tri nominacije za zlati globus in pet nominacij za nagrado emmy, vendar nobene od njih ni osvojil.

Šestnajst let po koncu Urgence, ki se je poslovila leta 2009, se je Wyle znova znašel v bolnišničnem okolju. Tokrat je v uspešnici Pittsburška bolnišnica stopil v čevlje nekoliko zagrenjenega zdravnika Michaela Robinavitcha. Vloga mu je prinesla številna prestižna priznanja, med drugim zlati globus za najboljšega igralca v dramski televizijski seriji leta 2026 ter dva zaporedna emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji, ki ju je osvojil lansko in letošnje leto.

Revija People najbolj seksi moškega leta okrona vsako leto, že vse od leta 1985, ko je naziv kot prvi prejel Mel Gibson. Preteklo leto je pripadal zvezdniku filma Žlehtnoba (Wicked) Jonathanu Baileyju. Med ostalimi nagrajenci pa so tudi Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend in Idris Elba.