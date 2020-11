Najbolj seksi moški leta Michael B. Jordan išče žensko s smislom za humor

Za letošnje leto je ameriška revija People za najbolj seksi moškega izbrala 33-letnega Michaela B. Jordana. V intervjuju je povedal, kakšna je njegova popolna partnerica in kam bi jo peljal na sanjski zmenek.

Michael B. Jordan, ki je najbolj znan po vlogah v filmih Črni panterin Creed: Rojstvo legende, je v intervjuju za People dejal, da je po njegovem mnenju za uspešno zvezo najpomembnejše to, da imata partnerja dober smisel za humor in da se odlično razumeta. "Sicer imam tudi seznam, kaj si želim. Verjetno sem zato še vedno samski," je v smehu povedal 33-letnik.

icon-expand Michael B. Jordan si želi dekle z dobrim smislom za humor. FOTO: Profimedia

Kar se tiče tistega popolnega zmenka, pa ima Michael jasno vizijo tudi glede tega. "Želim ga imeti nekje, kjer bom svoboden in ne bo treba skrbeti za paparace. Rad bi užival v družbi dekleta. Pravo izbranko bi rad presenetil z zmenkom, kjer se bova vozila v avtu in poslušala dobro glasbo. Hkrati pa sem velik oboževalec večerov ob gledanju dobrih filmov." Kaj pa ga pri ženskah najbolj privlači? "To je zelo težko vprašanje,"pravi zvezdnik,"Ustnice, zobje, usta. Mislim, da sem trenutno najbolj osredotočen na oči, še posebej zaradi zaščitnih mask. Obožujem tudi boke in stegna. Prav tako dlani in stopala."

Sicer pa si najbolj seksi moški leta 2020 po izboru revije People nekoč želi družine."Družim se z ljudmi, ki so večinoma poročeni, zato se vedno pogovarjamo o stvareh, ki se tičejo zakonske zveze. Želim si imeti otroke in ženo. Kljub vsemu je v tem trenutku to izjemno težko, ker sem postavil kariero na prvo mesto. Ampak si vsekakor želim imeti družinsko življenje."