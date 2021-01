Najbolj seksi moški na svetu Michael B. Jordan potrdil, da je zaljubljen

Zaljubljenca so paparaci ujeli v času božično-novoletnih praznikov. Oba sta objavila tudi fotografije s smučanja v Salt Lake Cityju, dan po tem, ko so ju paparaci ujeli, da sta v mesto priletela skupaj z zasebnim letalom.

Igralec Michael B. Jordan je potrdil, da je v zvezi z Lori Harvey , sicer hčerka znanega televizijskega voditelja in komika Stevea Harveyja . 33-letnik je na svojem Instagramu delil nekaj fotografij s svojo novo izbranko, ki je od njega mlajša 9 let.

Novembra je Michael v intervjuju za People povedal, kaj išče v potencialni partnerici: "Všeč mi je, če ima dekle dober smisel za humor, če je razumevajoča, saj je to zelo pomembno v življenju igralca. Rad imam dekleta, ki so skrbna. No, imam svoj seznam, kaj mi je všeč in kaj ne, kar je verjetno razlog, da sem še vedno samski. Ampak ja, vem, kaj mi je všeč in kaj mi ni."