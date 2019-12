Najbolj seksi moški na svetu praznoval rojstni dan in 15. obletnico od izdaje glasbenega prvenca

''Pred 15 leti smo izdali moj veliki založniški prvenec v založbi GOOD/Columbia Records. Hvala vsem, ki ste bili z menoj na moji poti. Od nekdaj sem imel velike sanje o karieri glasbenika. Že kot otrok sem si ob spremljanju podelitve grammyjev in glasbenih oddaj želel, da bi stopil na tiste odre. Ko so moji starši predvajali albume na svojih predvajalnikih, sem si želel, da bi nekega dne posnel svoje albume. A nikoli ne veš, ali se bodo sanje res uresničile. Moje so se. Hvaležen sem vsem, ki so bili del vsega tega. Toliko vsega se je začelo z albumom Get Lifted. Še posebej bi se rad zahvalil vsem, s katerimi sem sodeloval pri tem albumu: Kanyjeju Westu, Davu Tozerju, Springu Steezyjuin Will.I.Amu. Hvala, ker ste verjeli vame pred vsemi drugimi. Hvala, ker ste mi pomagali piliti moj zvok in ker ste me predstavili svetu. Vse vas imam rad,''je zapisal slavljenec poleg objavljene fotografije z naslovnice albuma.