Najbolj seksi moški pojasnil, zakaj je njegova žena zanj 'ena in edina'

Glasbenik John Legend je pred kratkim prejel laskavi naziv najbolj seksi moškega na svetu. Kljub uveljavljeni slavi je tako znova pristal v središču medijske pozornosti, v nedavno objavljenem intervjuju pa je razkril, zakaj je njegova žena zanj 'ena in edina'.

''Ona je 'tista prava'. To je jasno! Imava krasno kemijo. Ves čas me spravlja v smeh. Je čudovita mama. Ona je moja najboljša prijateljica.'' Tako je o svoji soprogi Chrissy Teigenpovedal glasbenik John Legend, ki je pred kratkim prejel naziv 'najbolj seksi moškega'. 40-letnik je zaslovel že pred leti zaradi svojih skladb s pretežno romantičnimi besedili, ob prejemu laskavega naziva pa je znova pristal v središču medijske pozornosti. Novinarje revije People je zanimalo, zakaj je njegova soproga zanj ena in edina in kako je vedel, da je ona tista prava. Poleg tega, da je John poudaril, da je Chrissy čudovita mama, krasna prijateljica in ženska, s katero ima krasno kemijo, je priznal, da mu je v velik navdih tudi pri pisanju številnih pesmi.

John Legend je pred kratkim prejel naziv najbolj seksi moškega na svetu. FOTO: Profimedia

Teigenova in Legend sta se spoznala leta 2006 na snemalnem setu njegovega videospota za pesem Stereo, sedem let kasneje pa sta se sprehodila do oltarja.

Legend pojasnil, zakaj je njegova žena zanj 'ena in edina'. FOTO: Profimedia