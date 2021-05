Najbolj seksi 'dedek' Instagrama po prejemu cepiva proti covidu: Hvala, Srbija

Priljubljeni italijanski zvezdnik, ki povsod zbuja pozornost s svojim urejenim videzom in številnimi tetovažami, je ob obisku Srbije izkoristil priložnost in se cepil proti covidu-19. V videoposnetku, ki ga je objavil na omrežju Instagram, je izrazil svojo hvaležnost in povedal, da bo končno spet pričel živeti s polnimi pljuči.

Gianluca Vacchi, ki ga nekateri imenujejo tudi"najbolj seksi dedek na svetu",je hvaležen za priložnost, ki se mu je pred kratkim ponudila ob obisku Srbije. 53-letnik, ki je, kljub nadimku, v resnici novopečeni očka, je na omrežju Instagram objavil dva videoposnetka, v katerih se je zahvalil Srbiji, ki mu je ponudila možnost, da se cepi, obenem pa je izrazil hvaležnost, da se je v celotnem procesu počutil kot eden od srbskih državljanov. Na letalu ob povratku v Bologno je dejal, da se bo vrnil po drugo dozo cepiva. Dopisal je še:"Hvala, Srbija" ter "Hvala, Beograd." icon-expand Gianluca Vacchi se je v posnetku zahvalil Srbiji. FOTO: Instagram Italijanski milijonar se je v času ob prejemu cepiva ves čas snemal in fotografiral ter slike objavljal na družbenih omrežjih."Od tega trenutka naprej pričenjam živeti s polnimi pljuči,"je ob dogodku opisal svoje občutke. V Beograd je prišel na povabilo prijatelja, srbskega poslovneža Andreja Kesića. Vacchi, ki je v zvezi z 28 let mlajšo izbranko Sharon Fonseco, se je v lanskem letu razveselil deklice Blu Jerusaleme Vacchi. Ali ga je družina na izletu v Srbijo spremljala, pa ni znano.