Najbolj seksi zapornik je bil v zaporu sosed Charlesa Mansona

35-letni Jeremy Meeks , znan tudi kot najbolj seksi kriminalec in zapornik, se je v enem redkih intervjujev razgovoril o svojem otroštvu in groznih pogojih v času odraščanja.

"Sem otrok staršev, ki so bili zasvojeni s heroinom. Otroštvo je bilo zato temačno in grozno. To so okoliščine, ki te prisilijo, da moraš hitro odrasti. Oče je ubil mamino najboljšo prijateljico, ko sem imel le devet mesecev,"je povedal Meeks.

Ko je imel 15 let, je bil, kot je povedal, prepuščen ulici in celo postal član tolpe. Dodal je, da ni imel nikakršne možnosti za boljše življenje. V najstništvu je bil tudi petkrat ustreljen, zaradi svoje kriminalne zgodovine pa je dobil 20 let zapora.