Najbolj sramotne vloge, ki sta jih igrala Ryan Gosling in Margot Robbie

Ryan Gosling trenutno blesti v vlogi Kena , Margot Robbie pa v vlogi Barbie , ki ju lahko gledamo v novem filmu Barbie . A čeprav bi si verjetno marsikdo mislil, da sta omenjeni dve vlogi dve od najbolj neumnih oziroma sramotnih, ki sta jih kadarkoli igrala, sta zvezdnika zatrdila, da to ne drži. Na začetku kariere sta namreč nastopila v precej bolj 'neumnih' vlogah.

"Že vse življenje se počutim, da igram precej neumne vloge," se je na vprašanje voditelja BBC Radio 1 pošalil 42-letnik, nato pa razkril, da je bila vloga debelega hrčka Chubbyja najbolj sramotna od vseh, ki jih je igral. V seriji Walta Disneyja je nosil zelen kostum in izvajal različne skeče. Svojo najbolj neumno vlogo je v intervjuju razkrila tudi Margot. "Nastopila sem v avstralski nadaljevanki Sosedje, igrala pa sem ogromno cigareto," je o eni od vlog na začetku kariere spregovorila 33-letnica.

Zvezdnika sta med drugim priznala, da je so se jima nekateri prizori iz filma Barbie sicer res zdeli malce smešni in da sta se med snemanjem počutila malo neumno. Navedla sta prizor, ko so se v javnosti vozili s starodobnimi rolerji.