Najbolj uspešni deli Prijateljev prihajajo v ameriške kinematografe

Oboževalci priljubljene serije Prijatelji so že mnogokrat izrazili željo, da bi se Jennifer Aniston , Courtney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc , Matthew Perry in David Shcwimmer spet pojavili v vlogi glavnih junakov serije, vendar nikoli niso bili uslišani. Bodo pa ameriški oboževalci lahko občutili vsaj malo zadoščenja, saj nekatere od epizod prihajajo v ameriške kinematografe.

Prvi del humoristične serije je dan ugledal že leta 1994 in tako bodo Prijatelji septembra praznovali že 25. obletnico. V ta namen so se pri podjetju Werner Bros Television odločili, da bodo v več kot tisočih ameriških kinematografih predvajali nekaj najbolj priljubljenih delov te serije.

Oboževalci si bodo lahko dele ogledali enega za drugim in sicer 23. in 28. septembra ter 2. oktobra, ne bo pa manjkalo tudi ponesrečenih prizorov s snemanj ter intervjujev z igralci in celotno ekipo. Izbrani so bili le tisti najljubši deli po izboru oboževalcev in s tem tudi čisto prvi del serije. V tem naboru pa ne bo nobenega dela iz sedme, osme, devete in desete sezone.

"Ne bi mogli biti bolj navdušeni, da lahko prvič dostavimo digitalno dodelane epizode v kinematografe! Tako si lahko naši najbolj zvesti oboževalci na nekoliko drugačen način ogledajo nekaj svojih najljubših delov Prijateljev," je povedala Lisa Gregorian, vodja oddelka za trženje pri Werner Bros Television.