Najbolj vroči zapornik spet samski, njegova nekdanja v objemu drugega

Bogata dedinja prodajne verige Top Shop Chloe Green in "vroči zapornik" Jeremy Meeks , sta vsak na svojem. Nekdanja zaljubljenca sta se razšla že pred dvema mesecema, novica o njunem razhodu pa je v javnost prišla zdaj. Vir blizu para je zaUs Weeklypovedal, da sta po razhodu ostala v dobrih odnosih in da se še vedno slišita.

28-letna Chloe je pretekli vikend uživala na razkošni jahti v vrednosti 125 milijonov angleških funtov (približno 135 milijonov evrov), ki je v lastni njenega očeta Philipa Greena . Na fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu, sta ji družbo delala še njen prijatelj Vas J Morgan in manekenka Joan Smalls .

Govorice, da je zveza med Chloe in "vročim zapornikom" krhka so se pojavile že junija, potem ko so Chloe ujeli brez zaročnega prstana. V zadnjih mesecih sta se po besedah vira blizu para veliko prepirala, Chloe je celo odpovedala kratke počitnice v Dubaju.

Medtem ko Chloe uživa na Sardiniji, je Jeremy v Los Angelesu. Ta je svoji zdaj že nekdanji zaročenki komentiral eno objavljeno fotografijo. Pod njo je zapisal: "Uživaj!"

Nekdanja zaljubljenca imata eno leto starega sina Jaydena. Potem ko je prišla na dan novica o njunem razhodu, sta se zavila v molk in še nista dala nobene uradne izjave.