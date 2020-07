Najbolj znani ženskar z Instagrama s topom streljal na Lastovo

Američana Dana Bilzeriana , bolj znanega kot pokeraša in kralja Instagrama, so na Korčuli snemali med vožnjo vodnega skuterja, s katerim je bil preblizu obale, in sicer se je obali približal na manj kot 100 metrov. S tem je kršil Pomorski zakonik o varnosti plovbe, ki strogo prepoveduje vožnjo na razdalji manjši od 300 metrov od obale, za kršitelje je predpisana globa v višini od tri do 15 tisoč kun, kar pomeni od 400 do 2000 evrov.

Danova prijateljicaLindsay Goodstein je v Instagramovi zgodbi sporočila, da jih je zaustavila pomorska policija zaradi prehitre vožnje, norenja z vodnim skuterjem, zaradi česar je dobila kazen, poroča portal morski.hr. Zbrana druščina se seveda zabava in ne razmišlja, da lahko določene objave na Instagramu, lahko prinesejo tudi posledice. Med drugim so posneli, kako z vodko polnijo lubenice. Po pijančevanju so neodgovorno vozili še vodni skuter.

Dan, ki trdi, da je obogatel z igranjem pokra, bo moral plačati kazen, a kot kaže je druščini na jahti vseeno denarne kazni, saj so že našli nov način zabave in zganjanja norčij. Priskrbeli so si pravi top, iz katerega so, kot kaže, izstrelili kovinske kroglice proti Naravnemu parku, ki se nahaja na Lastovskem otočju. Na krovu jahte sta bila nameščena dva primerka, poroča hrvaški portal morski.hr. Policija za zdaj še preverja, ali gre za strelno orožje in bo bogataš doletela še ena kazen.